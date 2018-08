Hana Gregorová neprestáva provokovať. Posledná DRZOSŤ ju však môže stáť veľa peňazí

Je pravda, že po tom, čo šialený milenec Koptík (33) plnil médiá úchylnými podrobnosťami o intímnostiach s temperamentnou Slovenskou, chodila Hana Gregorová (65) chvíľu so zvesenou hlavou. Netrvalo to však dlho a už zase provokovala novinárov, keď na verejnosti laškovala s ďalšími mužmi. A najnovšie sa dokonca objavili špekulácie, že sa k sebe vrátili s Ondřejom. Prezradila to jej kamarátka, vraj sa tak stalo už pred Vianocami a dokopy ich zase dal sexuálny apetít.

Škandalózni milenci to nepotvrdili, isté však je, že Gregorová opäť žiari. Môže to však mať aj inú príčinu. To, že vyriešila svoju druhú potupu – vyhodenie z Divadla Radka Brzobohatého.

Menej intríg

Keď herečka vlani predala divadlo, ktoré kedysi založila pre svojho manžela Radka Brzobohatého, všetci čakali, že tam bude naďalej účinkovať. Nová majiteľka ju však nechcela a spoločne s ňou dala výpoveď viacerým hercom, ktorí boli s Gregorovou jedna ruka. Tí, ktorí v divadle zostali, si zmenu pochvaľovali. V zákulisí je vraj zrazu menej intríg, kriku a hystérie.

Tešili sa predčasne. Po potupnom odchode Gregorovej totiž na znak solidarity dali novej riaditeľke výpoveď viaceré hviezdy, na ktorých stál repertoár. Výsledkom je, že divadlo muselo zrušiť niekoľko predstavení pre nezáujem divákov. Už toto by stačilo na zahojenie urazeného ega. Hana Gregorová však chce oveľa viac.

Nekašle sa

Založila Divadielko Radka Brzobohatého a už skúša novú hru, ktorú dokonca aj režíruje. A keďže v nej má plno populárnych hercov z pôvodného divadla, navyše názov je takmer totožný, je pravdepodobné, že na rozdiel od konkurencie bude mať plno. Jej drzosť podľa českých médií zašla dokonca tak ďaleko, že plagáty na Tri letušky v Paríži zavesila hneď vedľa pokladne starého Divadla Radka Brzobohatého.

Zdá sa však, že prestrelila, lebo nová riaditeľka divadla už na ňu poslala právnikov: „Kúpila a zaplatila som nielen Divadlo Radka Brzobohatého, inscenácie, rekvizity a kostýmy, ale i názov. Paní Gregorová zvolila veľmi podobný, a tak se musím brániť,“ povedala Blesku. Tak uvidíme, kto tento boj vyhrá. Gregorová zatiaľ nevyzerá, že by ju vyhrážanie sa príliš trápilo.

