Hana Gregorová na plesoch mení nielen šaty, ale aj mužov. Ktorý jej urobil najväčšiu hanbu?

Dva dni po Valentínovi sa v Prahe chystá ďalšia udalosť plesovej sezóny, Československý ples. V Slovanskom dome sa vtedy stretnú slovenské a české celebrity, ktoré rozdávajú úsmevy na všetky strany. To, že nie sú vždy úprimné, prezradil svojho času milenec Hany Gregorovej, Ondřej Koptík. Práve na tejto akcii mu totiž herečka ohovárala Felixa Slováčka. A keď ho potom pustila k vode, ako pomstu všetko vytáral do sveta. Medzičasom sa však už párik opäť zmieril. Tak je možné, že ho pani Hana vezme na milosť aj ako plesový doprovod.

Bude ďalší trapas?

Trapas sa udial na plese v roku 2017. Vtedy bol párik spolu. Keď ale Gregorová milenca pre drogovú závislosť opustila, Koptík sa začal mstiť. Napríklad vytáral, ako sa na plese stretli s Felixom Slováčkom a jeho milenkou Gelemovou. "Tá prichádza ku mne a HG vysekne poklonu, akého má krásneho priateľa, no HG sa obráti a povie, škoda, že nemôžem povedať to isté o vašom. Potom sa s Felixom baví ako najväčšia kamarátka a keď odchádzame, dorazí to tým, že by si o neho neoprela ani bicykel."

Nečudo, že o rok neskôr už Koptík herečke doprovod nerobil. Na plese však bola, so životným partnerom hereckého kolegu Miroslava Mejzlíka. Mimochodom, ten je tiež už robil na plese spoločnosť, rok pred Koptíkom. Tak uvidíme, na koho padne žreb teraz, či na Mejzlíkovcov, alebo to riskne s Koptíkom. Ale po hanbe, čo vďaka nemu prežila, sa na Československý ples ani nedováži.