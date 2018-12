Herci z Oteckov si dali definitívne zbohom! Takto vyzerali ich hádky...

Zamilovaná seriálová dvojica urobila po troch rokoch za svojím skutočným vzťahom definitívnu bodku! V seriáli Oteckovia ich však naďalej čaká mnoho zamilovaných scén plných bozkov a dotykov.

Ani jeden neustúpi

Herci sa spoznali v divadle v Nitre. „Chémia zafungovala a zaľúbili sme sa do seba. Hrali sme zamilované páry a trávili sme veľa času spolu. Človek vie niekedy veľmi rýchlo do toho skĺznuť, pokiaľ ten druhý nie je zlý alebo divný,“ opísala nám kedysi Jana začiatky ich vzťahu, keď ešte nič nenasvedčovalo tomu, že to medzi nimi škrípe. Dnes však taká zhovorčivá už nie je a k dôvodu rozchodu sa odmieta vyjadriť. Priznala však, že sa občas vedeli poriadne pohádať.

„Niet sa čomu čudovať, keďže on je Oravčan a ja som z východu, takže si viete predstaviť ten temperament. Najhoršie je, že ani jeden z nás neustúpi a konflikt trvá dlhšie. Potom niekto hodí ironickú poznámku a trošku sa to uvoľní. Tým, že sme spolu málo, nemôžeme mať predsa tichú domácnosť, pretože náš krátky spoločný čas by išiel do kelu.“

Nový normálny chlap

Zrejme práve nedostatok spoločného času bol jeden z hlavných dôvodov, prečo herci išli od seba. A objímať sa len pred kamerami im nestačilo. No hlavne, Jana priznala, že už má pri sebe nového chlapa. „Hercov už nechcem. Uvedomila som si, že by som pre zmenu mohla vyskúšať niekoho, kto je normálny. Taký bežný občan. S bratom a kamarátmi má arénu na nácvik bojových športov. Zoznámili sme sa na hudobnom festivale. Prišiel, oslovil, ja som akceptovala a bolo,“ prezradila v šou Neskoro večer.