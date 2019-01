Herec Noël Czuczor: Zbavil sa milovaných vlasov a je z neho kosť a koža!

V pripravovanom filme Petra Bebjaka (48) s názvom Správa sa hlavná postava ušla mladému hercovi Noëlovi Czuczorovi (29). Režisér s ním spolupracoval už na seriáli Za sklom, preto herec prikývol aj na ďalší jeho projekt, ktorý v sebe nenesie práve ľahký odkaz. Príbeh sa odohráva v koncentračnom tábore, kde sa fešnému urastenému mladíkovi ušla úloha väzneného Žida. Aj keď si Noëlova postava vyžadovala veľké obety, herec ich prijal s nadšením a bez váhania. „Keďže ide o spoluprácu s Petrom Bebjakom, neváhal som ani minútu. Film, ktorý sa snaží tlmočiť silný odkaz, si vyžadoval aj zmenu môjho imidžu. Musel som sa ostrihať úplne nakrátko a vzdať sa tak svojich vlasov, ktoré mám rád a sú akousi mojou vizitkou,“ hovorí Noël.

Schudol 14 kíl

Filmu Správa obetoval oveľa viac. „Schudol som aj štrnásť kíl. Pri mojej štíhlejšej postave to bolo pomerne dosť, no svoju prácu beriem vždy zodpovedne a som pre ňu ochotný urobiť takmer všetko,“ netají sa. Noël si preto musel výrazne upraviť jedálny lístok, kde pribudlo oveľa viac zeleniny, vynechal večere a hlavne čo mu pomohlo, bol pohyb šesťkrát týždenne. „Zmena na mojej vizáži a ručička na váhe klesla v horizonte pol roka. Cez Vianoce som sa síce mierne opustil, no opäť som v zabehnutom režime kvôli filmu. Chodím do posilňovne, kde cvičím už sám. Predtým mi s tým pomáhal tréner,“ vysvetľuje nám herec, ktorý je naozaj kosť a koža. No ako hovorí, práca je práca. A nestretáva sa s tým, že by sa ho ľudia naokolo pýtali, či náhodou redukcia váhy nepramení z choroby? „Ani nie, všetci vedeli, že pracujem na novom filme, pretože som sa tým ani netajil. Skôr mi hovorili, že som šialený, ako chudnem,“ smeje sa. Nie je však jediný, ktorý pre úlohu musel radikálne zmeniť váhu či imidž.