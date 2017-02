Herec Tomáš Matonoha: Splnil si dávny sen

V seriáli Prázdniny sú okolo českého herca Tomáša Matonohu (45) samé deti. Iné to nie je ani v súkromí, pretože s manželkou Luciou Benešovou (42) majú hneď štyri. Zaujímavosťou je, že dcéru Sáru (17) vychovávajú ako pestúni od jej ôsmich rokov.

Dôvodom nebolo to, že nemohli mať vlastné deti. Naopak. Podľa Tomáša je v Česku veľa detí v detských domovoch a je len málo ľudí, ktorí by sa týchto opustených „duší“ ujali.

Duša z domova

S myšlienkou, aby si k sebe vzali Sáru, prišla práve hercova manželka Lucie. „Keďže som sa dostal do určitej sociálnej pohody a istoty, nenamietal som. Rok sme ju len navštevovali, brávali ju na výlety a na dovolenky. Do druhej triedy však už začala chodiť u nás v Prahe,“ spomína herec na príchod ďalšieho dieťaťa do rodiny.

Podľa manželov je bezproblémová a z detského domova si doniesla iba jeden „zádrh“ – nevie byť sama a potrebuje okolo seba kolektív. Ten jej v rodine Matonohovcov nechýba – je tu ešte syn Lucie Benešovej z prvého manželstva Lucián (19) a Lara (4) so Štěpánom (11), ktorých má z manželstva s Tomášom.

Monika Hilmerová s mužom už riešia nové lásky

Čundermajster

V seriáli Prázdniny je Tomáš Matonoha typický Čech, ktorému nechýba klobúk, rybárska vesta či ošúchaná bunda. Od svojej postavy sa až tak veľmi nelíši ani v realite.

„Milujem motorky, dokonca práve teraz riešime nakrúcanie jednej road show. Komplikuje sa to však tým, že na nakrúcanie relácie som si vyhradil mesiac voľno, no keďže sa to časovo presúvalo, obávam sa, že si také dlhé voľno už nebudem môcť dovoliť. Čiže uvidíme, ako sa to celé vyvinie,“ prezradil nám vysmiaty motorkár, ktorý sa realizuje na viacerých frontoch.

Martin Šmahel je dcérin osobný kaderník. Čo je jeho špecialita?

Plní si túžby

Z herca sa pred pár týždňami dokonca stal aj hrdý majiteľ karavanu, s ktorým má na leto veľké plány. „Touto kúpou som si splnil dlhoročný sen. Plánujem v ňom precestovať spolu s rodinou celú Európu. Je kompletne vybavený, môžeme v ňom bez problémov prespávať a ponúka maximálne pohodlie. Počas nakrúcania Prázdnin si ma naplno získalo aj Slovensko. Preto hodlám vyvetrať svoj karavan aj tu. V detstve sme chodili na Duchonku či do Tatier, tam sa chcem so svojím novým tátošom vrátiť a ukázať to aj svojim deťom,“ nadchýna sa herec.