Herečka Lucia Siposová najskôr splnila frajerovu podmienku, potom aj tak prišiel rozchod

Lucia Siposová (38) nepatrí k lyžiarom „od narodenia". Dokonca nepatrí ani k divokým zjazdárom, ktorí sa rútia dole z kopca závratnou rýchlosťou. Aj na lyžiach potrebuje mať svoju pohodičku.

„Som totálne nesúťaživý, nešportový typ, som veľmi opatrná, pre mňa je cieľ dostať sa dolu. Akokoľvek ten kopec zleziem, aj za tri hodiny, je to úspech a som šťastná. Nedopustím, aby to bolo bláznivé, chcem hlavne prežiť a to je moje lyžovanie,“ smeje sa Lucia.

Možno je to aj tým, že lyžovať sa naučila iba pred pár rokmi, a to nie celkom z vlastnej vôle. „Lyžovať som začala v tridsiatke. Donútil ma môj bývalý frajer, že keď sa nenaučím lyžovať, tak sa so mnou rozíde,“ opisuje so širokým úsmevom herečka. Nakoniec sa teda postavila na lyže, všetko sa naučila, no s fešákom si dali zbohom. „Celkom som tomu prepadla, ale ani nie tak lyžovaniu, ale zimným dovolenkám. Zdá sa mi to veľmi romantické," priznáva neprekonateľná romantička.