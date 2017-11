Herečka Zuzana Šebová: Aha, aké už má veľké bruško!

Zuzana Šebovej tehotenstvo veľmi pristane a už na prvý pohľad je jasné, že sa na svojho synčeka veľmi teší. Dlhovláska je už v ôsmom mesiaci tehotenstva, no nič jej nebráni v tom, že ešte stále pracuje. Zmestiť sa síce za stôl pri natáčaní Inkognita môže byť občas ťažšie, no Zuzana to zvláda s prehľadom. Aspoň zatiaľ...

Stíha všetko

„Cítim sa fantasticky. Nemám žiadne výkyvy, nezmenili sa mi ani chute a chodím na cvičenia pre tehotné mamičky,“ povedala pred kamerami televízie JOJ. Je jasné, že Zuzane tehotenstvo neuberá na pracovnom nasadení a stále je plná energie. Nedávno zasadla do kresla v relácii svojho kamaráta Michala Saba z Rádia Expres a taktiež stihla aj nakrúcanie jojkárskeho Nikto nie je dokonalý.

Zo Zuzany by si teda mohli brať príklad mnohé tehotné ženy, ktoré občas svoj stav vnímajú ako „chorobu“, ktorá ich vo všetkom obmedzuje...

