Hollywood máta vírus HIV! Akú špinu ešte vyplavia sexuálne škandály, ktoré otriasajú Amerikou?

Slávny herec Kevin Spacey sa najprv priznal, že je gej, a potom sa ospravedlnil hereckému kolegovi Anthonymu Rappovi (46) za udalosť spred tridsiatich rokov. Keď mal Rapp štrnásť, bol na večierku práve u Spaceyho a po litroch alkoholu ho hollywoodska hviezda v opitom stave odniesla na posteľ. Svedkovia incidentu si spomínajú, že Spacey zdvihol Rappa ako ženích nevestu, keď prekračujú prah. Anthony sa vraj bál, že ho Spacey znásilní, preto ho odstrčil a zamkol sa v kúpeľni. Nad umývadlom vraj videl fotku Kevina s nejakým chlapom a uvedomil si, že Kevin je asi gej.

Neskôr z kúpeľne vyšiel a povedal, že ide domov. Kevin sa vraj oprel o rám dverí a spýtal sa ho, či si je istý, že chce ísť. Spacey tvrdí, že túto príhodu si vôbec nepamätá, ale napriek tomu sa Rappovi po rokoch ospravedlnil. Výsledok na seba nedal dlho čakať, Spaceyho odsúdili najprv jeho hereckí kolegovia. Mexický herec Roberto Cavazos (35) vyrukoval s príhodou z baru, v ktorom sa Kevin naňho vraj tlačil viac, ako mu bolo príjemné. Údajne patril k partii mladých hercov, ktorým Spacey pravidelne ponúkal osobné konzultácie. Najviac mu asi naložila komička Rosie O’Donnellová (55), ktorá tvrdí, že Spacey je pedofil, a predpokladá, že sa ozve viacero obetí, ktorým vyviedol podobné veci. Herec zároveň ukončil svoje pôsobenie v populárnom seriáli House of Cards a nedostane ani cenu Emmy za celoživotný výkon...

Masturboval pred ňou

Na svetlo vyšla aj minulosť legendárneho Dustina Hoffmana a slávneho režiséra Bretta Ratnera (48). Hoffman vraj pred tridsiatimi dvoma rokmi obťažoval vtedy sedemnásťročnú praktikantku Annu Graham-Hunterovú. Otvorene jej hovoril, čo by s ňou robil v posteli. Dnešný osemdesiatnik Hoffman sa takisto kajal a ospravedlňoval a tvrdí, že sa to k nemu vôbec nehodí. Ratner zasa musí vysvetľovať až šesťnásobné obvinenie z obťažovania – herečka Olivia Munnová (37) dokonca tvrdí, že pred rokmi pred ňou Ratner vo svojom obytnom prívese masturboval. Ďalším herečkám sa dobýjal do kúpeľne.

Umlčal ich

Režisér Ratner obvinenia poprel a tvrdí, že jeho meno bude po čase celkom očistené. Vraj sa už nevie dočkať, kedy sa toto mediálne šialenstvo zastaví a ľudia budú mať schopnosť reálne posúdiť všetky obvinenia. Tie nedávno odštartovala kauza okolo hollywoodskeho producenta Harveyho Weinsteina (65). Mocný muž, ktorý má na konte také kasové trháky ako Pulp Fiction, Zamilovaný Shakespeare, Sin City, Kill Bill, Pán prsteňov či Dobrý Will Hunting, vraj celé desaťročia platí ženám, ktoré sexuálne obťažoval, za to, aby boli ticho.

Herečka Ashley Juddová (49) je jedna z nich, sama to potvrdila. V The Times zasa prišli s iným menom – Rose Mc- Gowanová (44), ktorej údajne zaplatil stotisíc dolárov. Harveyho právnici mu asi odporučili, že vzhľadom na to, koľko žien by sa mohlo rozhovoriť, mal by si radšej nasypať popol na hlavu a nič nepopierať. A tak producent vydal vyhlásenie o tom, že keď vyrastal, v práci sa správalo inak ako dnes, no že medzitým už pochopil, že to nie je ospravedlnenie...

Strašiak menom HIV

Áčkové celebrity sú z vývoja v Hollywoode právom zhrozené a znechutené. Všetci od Georgea Clooneyho (56) až po Jennifer Lawrenceovú (27) sú z takýchto správ šokovaní a rozrušení, veď napríklad úchylný producent Harvey Weinstein vraj obťažoval aj slušáčku Gwyneth Paltrowovú (45). To vraj dohnalo jej vtedajšieho frajera Brada Pitta k tomu, že mu išiel poriadne vynadať. Weinstein údajne obťažoval aj mladú Angelinu Jolieovú, herečku a modelku Caru Delevingnovú žiadal, aby sa pred ním bozkávala s inou ženou.

Nové obvinenia sú ďalšie z pomerne dlhého radu sťažností na vulgárne správanie režisérov, hercov či producentov, ktorí podľa herečiek využívali svoj vplyv na vymáhanie „nenáležitej odmeny“. A to sa ešte hovorí o viacerých osobnostiach, ktoré vraj taja, že sú nakazené vírusom HIV, a tak sa v Hollywoode šíri panika, kto sa vlastne stal obeťou nezodpovedných zhýralcov. Aké nechutnosti sa ešte vyplavia?