Hororové sekundy: Auto Nory Kabrheľovej skončilo pod vlakom!

Už počas manželstva s Braňom Mojsejom ju nebolo vídať za volantom, no pripisovalo sa to tomu, že pozorný manžel svoju polovičku galantne vyváža. Ani teraz, keď sú rozvedení a každý z nich žije svoj život, podnikateľka nešoféruje a pri každej ceste si zháňa odvoz. Nejde však o rozmar niekdajšej panej vily na Pereši. Nora má na to vážny dôvod.

Osudová sekunda

Situáciu ohrozujúcu život zažila pred trinástimi rokmi a spôsobila jej takú traumu, že dodnes nechce o nej hovoriť. Až na naše naliehanie začala spomínať. „Mojsej bol na protialkoholickom liečení na Prednej Hore. Išla som ho navštíviť aj s kamarátkou, ja som šoférovala. Keď sme sa už vracali do Košíc, bolo krásne slnečné počasie, no zrazu, to bola sekunda, som sa ocitla v tme, snehu, krúpach, akoby bolo mínus dvadsať stupňov a fujavica. Skrútilo ma, ešte som stihla zaregistrovať, že letím do iného auta, ale keď som stočila volant, letela som asi dvadsať metrov vo vzduchu a pristála na železničných koľajniciach. Okamžite sme z auta vyskočili. Obidve naraz, v jednej sekunde. A v tom momente prešiel vlak a zobral celé auto!“ opisuje hrôzostrašnú príhodu.

Stále ju to desí

Doteraz nevie pochopiť, ako sa im obom podarilo naraz vystúpiť. Pri pomyslení na to, ako by to dopadlo. keby nestihli opustiť luxusnú limuzínu, jej stále naskakuje husia koža. Z mercedesu ostala len kopa šrotu, Nore a jej kamarátke sa však nič nestalo. Okrem šoku vyviazli z nehody bez odrenín a škrabancov. „Keby sme v aute sedeli o dve minúty dlhšie alebo keby nás na koľajnice hodilo o dve minúty neskôr, zoberie nás v tom aute vlak a už tu nie sme. Úplne by nás rozmetalo,“ vydesene hovorí ešte aj dnes. Dodáva, že spomínaný úsek cesty je veľmi nebezpečný a počasie sa tam často mení. „Vtedy bol apríl alebo máj, naozaj po celý čas krásne slnečné počasie. Ale v tej oblasti sú hory, lesy, klíma je tam nevyspytateľná. Idete kilometer po slnku a zrazu vojdete do kalamity. Aj vtedy hneď po nehode zas svietilo slnko, len plno ľadu bolo na tráve, všetko posiate krúpami. Vraj sa tam taká nehoda nestala prvýkrát!“

Šoférovať? Nikdy!

Zhodou okolností išiel práve okolo Norin bratranec. „Aj to bolo zvláštne, jednoducho sa tam zrazu zjavil. Vzal nás domov a po auto prišla odťahovka. Odvtedy som nesadla za volant. Ani mi to nenapadne. Keď potrebujem, vždy mám odvoz, takže to, že nešoférujem, mi vôbec nekomplikuje život. Myslím, že už nikdy nesadnem za volant,“ predpokladá podnikateľka. V maďarskom mestečku, kde aktuálne žije, jej navyše auto nechýba. Na nákup do potravín chodieva pešo. „Vezmem niektorého zo psov a spravíme si prechádzku. Ľudia sa len vyvážajú, na pohyb sa zabúda. Tam aj späť sú to spolu asi tri kilometre, neuškodí mi prejsť sa. Nevláčim ťažké nákupy, vždy vezmem len toľko, čo unesiem. Veď bývam sama, veľa mi netreba,“ opisuje svoj životný štýl.

Vyrovnám sa s kadečím

Priznáva, že z nehody sa ešte dlho nevedela spamätať, ale odbornú pomoc nevyhľadala. „Snažila som sa vypustiť to z hlavy. Ušla som hrobárovi z lopaty! Chcem to vytesniť, nerada na to spomínam, a keď sa ma spýtajú, prečo nešoférujem, nechcem o tom hovoriť. Som si vedomá toho, čo sa mohlo stať. Bolo to o chlp... Nenavštevovala som však psychológa, ja sa vyrovnám s kadečím. “ Neskôr sa brunetka musela popasovať s podpálením svojho butiku s oblečením aj s pobytom za väzenskými múrmi, no jednu vec nič neprekonalo.

Trauma Mojsej

„Mne celé manželstvo išlo o život, nehoda nebola až taký problém. Najhoršie, čo sa mi v živote stalo, bol sobáš s Mojsejom. Prisahám! Lebo to všetko so všetkým súvisí... Odkedy som ho stretla a vtesnal sa mi do života, mám peklo. A stále sa neskončilo. Manželstvo s ním bolo skutočne to najhoršie, čo ma postihlo. Nočná mora. Zlé sny mám dodnes, nespím dobre od roku 2003,“ vraví o vzťahu s Braňom Mojsejom, počas ktorého čelila jeho alkoholovým excesom. Ten prvý prišiel vraj ihneď po sobáši. „Prvého februára bola svadba, piateho sme mali ísť na svadobnú cestu. Nešli sme, lebo on išiel do ,pakárne‘. Nebolo ho niekoľko dní, tak sa zryl. Tešil sa z toho, akú kravu našiel, že si ho vzala,“ smeje sa Nora.

