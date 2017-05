Hriešna Krainová a Verešová: Ony sú fakt matky?

Hoci obidve majú za sebou dva pôrody, absolútne to tak nevyzerá a do vrecka by mohli strčiť hocijakú dvadsiatničku. Svoje dokonalé krivky najnovšie predviedli na exotických dovolenkách a je viac než isté, že tamojší chlapi môžu na nich nechať oči. Na Simone v Dubaji a na Andrei na Maldivách.

Deti nadovšetko...

Andrea spojila svoju dovolenku aj s prácou a zábery z bazéna naznačujú, že pôjde o poriadne horúce fotky. Samozrejme, na dovolenke robili tmavovláske spoločnosť jej dve deti a manžel. A u Simony to nebolo inak. Svojim ratolestiam sa obidve maximálne venujú a ak sa dá, zoberú ich so sebou aj na kraj sveta.

