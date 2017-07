Hriešne leto: Celebrity ho netrávia len na pláži, ale aj v posteli. A nikdy v nej nie sú osamote!

Prvá dvojica má za sebou niekoľko rozchodov, ale aj aktuálne letné zblíženie. Herec Gerard Butler (47) je totiž názorným príkladom toho, že do tej istej rieky sa dá vstúpiť aj opakovane. S bývalou modelkou a interiérovou dizajnérkou Morgan Brownovou sa totiž začiatkom minulého roku rozišli, potom sa k sebe opäť vrátili, koncom roka sa znovu rozišli a aktuálne sú znovu spolu.

Morgan medzitým vystriedala niekoľko chlapíkov, ale to už neplatí. Momentálne si užívajú znovuobnovený vzťah v Mexiku, kde sa k sebe túlia a zabávajú vo vlnách. Gerard bez Morgan zjavne nevie vydržať a chce s ňou byť za každých okolností. Vrátil sa k nej napriek tomu, že o ženy vo svojom okolí vôbec nemá núdzu.

A možno iba potrebuje vyformovať postavu – už ju nemá ako hrdinský kráľ Leonidas v historickej epopeji 300, v ktorej svet pred desiatimi rokmi obdivoval jeho vypracované brucho. Keď sa neskôr zoznámil s Morgan, tá mu celkom zmenila stravovací systém, nútila ho piť rôzne zelené šťavy, a tak Gerard nielen schudol, ale aj sa cítil zdravšie. Po rozchode výrazne pribral a teraz všetci čakáme, ako sa jeho znovuobnovený vzťah pretaví do psychickej i fyzickej pohody.

Romantika na festivale

Ďalším letným zaľúbencom je Brad Pitt (53). Ten od rozchodu s Angelinou Jolieovou (42) neprežíval najšťastnejšie obdobie. Strata životnej partnerky, ktorá ho navyše označila za násilníka, alkoholika a zlého otca, sa odrážala na jeho ubúdajúcej hmotnosti a tvári. Potom sa však na nej objavil aj úsmev, pretože s ním flirtovala krásna Kate Hudsonová (38). Pittov bodyguard dokonca prezradil novinárom, že jeho šéf už strávil s Kate aj niekoľko nocí, napokon však z toho nič vážnejšie a dlhodobé nebolo. Pitt však asi nie je sám, leto urobilo svoje a na festivale v Glastonbury sa zjavne rozhorela jeho láska k Siene Millerovej (35).

Prvýkrát vyrazili do mesta pred dvoma mesiacmi, teraz bol ich vzťah ešte evidentnejší. Na festival síce prišli oddelene, ale z ich správania bolo zrejmé, že sa na akcii nestretli náhodou. Aj Pittovi najbližší hovoria, že dvojica si užíva bezstarostnosť a letnú romantiku. Navyše, festival opúšťali ruka v ruke!

Oficiálne ešte nič nepriznali, ich cieľom je vraj zatiaľ všetko tutlať pre prípad, že by to medzi nimi vyprchalo. Denník Sun napísal, že Brad a Sienna sa na akcii nedokázali navzájom sa nedotýkať, o tretej ráno dokonca vbehli do špeciálneho VIP stanu. Brad navyše na festivale vôbec nepil alkohol, pred niekoľkými mesiacmi začal abstinovať po tom, čo ho Angelina obvinila, že je alkoholik a závislý od marihuany. Herec prišiel o právo kedykoľvek vidieť svoje deti, a tak začal radšej sekať dobrotu. Láske sa však neubránil a atmosféra letného festivalu urobila svoje. Uvidíme.

Odohnali manželskú krízu

No a do tretice manželstvo, ktorému leto a horúca pláž zjavne pomohli pred definitívnym a nečakaným krachom. Jackmanovci. Sú spolu napriek tomu, že Hughova (48) manželka je od austrálskeho krásavca o štrnásť rokov staršia. Pred pár mesiacmi sa jej nespokojnosť s vekom a s tým, že jej to okolie stále pripomína, začala prejavovať enormnými hádkami. Deborra (61) začala na Hugha žiarliť, a keď mu po operácii tváre, na ktorej sa mu opäť vrátila rakovina kože, začali písať aj krásne kolegyne, údajne lietali taniere.

Hugh už mal pobalené veci a zdalo sa, že dvojica krízu nezvládne. Prišlo leto a všetko je inak. Jackmanovci vyrazili na pláž a Hugh Jackman sa potom v televízii vyjadril, že je ženatý s najlepšou ženou na svete. Opäť tak zavrel ústa nádejným láskam, ktoré sa už chystali do boja – Hugh patrí totiž stále k najväčším filmovým krásavcom a aj vo svojom veku je samý sval a šľacha. To sa nedá povedať o jeho manželke, ktorá šport neobľubuje a zlé jazyky komentovali ich spoločný výlet aj tak, že Hugh chodí k vode so svojou mamičkou... Manželia si však po zahnatí krízových mrakov z neprajníkov nič nerobia a oddávajú sa spoločným chvíľam tak, ako to robia už vyše dvadsať rokov.

