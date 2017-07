Hudobníkovi Ondrejovi Kandráčovi fanklub neustále narastá. Porozprával nám o útokoch ctiteliek!

Kandráčovci sú už niekoľko rokov vyhľadávanými folklórnymi zabávačmi. Zo sympatického muzikanta je však dnes už aj moderátor. Po boku Števa Skrúcaného (57) v relácii Všetko, čo mám rád si spolu s celebritami pri pohári vína poklebetia, zavtipkujú, ale aj zaspievajú.

Pred pár dňami však Ondrej opäť zažiaril ako muzikant. S Ivanom Táslerom (37) naspieval duet Hej, sokoly! Je vonku prvý týždeň a už má viac ako milión zhliadnutí! Pieseň vznikla k slovenskému filmu Čiara, ktorý príde do kín tretieho augusta.

Ako vnímate čoraz väčšiu slávu?

Snažím sa to rozumne prežiť, hlavne z toho „nezošalieť“. Beriem to ako niečo, čo zrazu prišlo a môže rýchlo pominúť, a to podľa hesla: „Všetko sa raz skončí“.

Máte aj nejaké ctiteľky, ktoré vám nedajú dýchať?

Zopár by sa ich našlo.

Dostávate aj darčeky?

Nuž tých je v poslednom čase dosť. Od obrazu s mojím portrétom až po prapodivné listy s odtlačenými narúžovanými ústami, navoňané poštové obálky… Bohužiaľ, tieto cennosti si neodkladám, pretože u nás preberá poštu moja manželka.

Nežiarli?

Mám nádhernú manželku, žiadna sa jej nevyrovná. Mám pocit, že je hrdá na to, že má takého skvelého manžela. Teda dúfam. (Smiech.)

Záujem žien vám priniesla spolupráca so Števom Skrúcaným. Ako spolu vychádzate?

Veľmi dobre, beriem ho ako staršieho a skúsenejšieho brata.

Zažili ste pri natáčaní nejaký trapas?

V jednej časti mi režisér Vlado Valko prilepil fúzy. Mal som hrať maďarský čardáš. V štúdiu však bolo tak horúco, že sa mi fúzy počas hrania odlepovali. Dohral som iba s jednou polovicou, druhá mi visela až k husliam.

A kto z hostí vám najväčšmi utkvel v pamäti?

Koza. V jednej z epizód ju mala herečka Anikó Vargová podojiť priamo pred kamerami. Bohužiaľ, koza sa zaťala a odmietla vstúpiť do štúdia. Stála iba na chodbe pred automatom s nápojmi. Nikdy by som neveril, že piati chlapi si neporadia s jednou kozou.

Čítala som, že ste skvelý manžel ale nedočítala som sa, aký ste otec.

Deti z času na čas rozmaznávam. Myslím si však, že žijeme pri zemi. V poslednom čase som málo doma, a keď prídem, chcem s nimi byť čo najintenzívnejšie. Učím ich, aby pochopili hodnotu čestnosti a úprimnosti. Aby to nedopadlo ako v tom vtipe: „Nedávno nám doma nešlo wi-fi a ja som zistil, že moja rodina sú celkom príjemní ľudia.“

Aj im doma muzicírujete?

Ak mi to manželka dovolí, áno.

Nelezie to už vašej rodine niekedy na nervy?

Niekedy, samozrejme, hej. Vždy ma vie pobaviť príbeh postieľkou vnúčikovi, ten sa postaví a vraví: „Babka, choďte spievať do inej izby, ja chcem spať!“

Máte teraz veľký hit, pieseň Hej, sokoly! Vznikla pre slovenský film Čiara. Čí nápad to bol?

Oslovila ma producentka Wanda Hrycová a Ivan Tásler. Skladbu sme nahrali minulý rok s mojou kapelou. Wanda ju použila ako leitmotív celého filmu. Slová napísal náš dvorný textár Vlado Puchala. Myslím, že sa to vskutku podarilo.

Ako sa vám spolupracovalo s Táslerom?

Keď sme s Ivanom a Wandou nahrávali klip k piesni, vyrábali sme ho u nich v štúdiu. Keď sme nahrávali ten istý záber po ikstý raz, kameramani sa nestačili čudovať tomu, že vždy hráme, akoby išlo o život. Až na záver jeden z nich, pravdepodobne východniar, zakričal: „Keď hrajú východniari, vždy ide o život!“

Boli ste sa pozrieť aj na nakrúcaní?

Bohužiaľ, nie. Videl som iba ukážky. Teším sa, že môžem spolu s manželkou naživo zažiť atmosféru premiéry tohto filmu na festivale v Karlových Varoch. Je to veľmi dobrý, nadčasový film. Ukazuje reálny obraz o živote na ukrajinsko-slovenskom pomedzí. Jeden syn je kňaz, druhý colník a tretí pašerák a každú nedeľu sa stretávajú u mamy na obede. Aj takéto podoby má život.

Pamätáte si ešte svoj prvý honorár?

Áno, paradoxne to však neboli peniaze. Po jednom z výchovných koncertov som dostal od riaditeľa základnej školy v Prešove vzácny rakúsky strunník na husle. Neskôr, ako študent na Prešovskej univerzite, som si hraním privyrábal. Raz ma pozvala manželka istého podnikateľa zahrať na oslavu manželovej päťdesiatky. Bola to klasická záhradná párty, hral som v máji vonku pred ich domom. Mám alergiu na peľ, a tak mi počas hrania tiekli slzy. Dojatý oslávenec prišiel za mnou, v ruke držal päťtisíc slovenských korún, ktoré mi dal za sláčik. Keď som sa vzpieral, že je to veľmi veľa, odbil ma vetou: „Berte, vy si to zaslúžite, vy to tak prežívate! (Smiech.)

Boli by ste ochotný opustiť pre prácu východné Slovensko?

V poslednom čase som nad tým chvíľu rozmýšľal. Veľa cestujem po Slovensku aj do Bratislavy a šoférovanie a časové presuny sú trochu náročné. Na druhej strane mám však pocit, že na východ patrím. Je to kus môjho ja, nakoniec to aj spievam v jednej zo svojich piesní: Tu sme svoji, blízki moji, život nech nás menej bolí... Som zástancom myšlienky, že každý človek má na tomto svete nejakú úlohu. Mojím poslaním je hrať a prinášať ľuďom radosť. Verím tomu, čo robím, a nehrám to.

