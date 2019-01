Ignoruje RTVS fanúšikov Mariky Gombitovej? Odmietli povedať, čo bude s hlasmi pre speváčku

Vo finálnej desiatke najpopulárnejších osobností celonárodnej ankety Najväčší Slovák sa ocitla len jedna žena, speváčka Marika Gombitová. Vyzerá to však, že ženské zastúpenie v ankete napokon nebude. Obľúbená speváčka sa cez sociálnu sieť vyjadrila, že zo súťaže odstupuje.

Vzdala sa

„Milí moji fanúšikovia, som dojatá z vašej podpory v ankete Najväčší Slovák, ktorej galavečer na Nový rok odvysielala RTVS. Sama som očakávala, ktoré osobnosti našej histórie získajú najväčšiu podporu v ankete ,najväčších‘ Slovákov, a vlastné umiestnenie v prvej desiatke bolo pre mňa veľkým prekvapením. Preto som sa rozhodla prenechať miesto osobnosti, ktorá je možno menej známa, no pre Slovensko z historického hľadiska viac výnimočná. Milí moji fanúšikovia, s pokorou prijímam vašu podporu. Ďakujem za hlasy, ktoré ste mi adresovali a teším sa na stretnutia s vami. S úctou,“ vysvetlila Marika Gombitová. Ani štyri dni po tomto jej statuse však ešte nebolo jasné, čo sa bude s jej hlasmi od priaznivcov diať. Televízia informovala, že vzniknutú situáciu musí riešiť s vlastníkom licencie programu, televíziou BBC, a tak fanúšikovia niekoľko dní nevedeli, či hlasy svojej favoritke majú posielať alebo sa na ňu vykašľať. Naďalej sa totiž hlasuje a absolútny víťaz bude známy prvého mája.

Veľkorysosť alebo nenávisť?

So žiadosťou o rozlúštenie záhady hlasovania sme u hovorkyne RTVS Eriky Rusnákovej nepochodili. „RTVS vydá stanovisko zajtra,“ odbila nás, aj keď sme jej vysvetlili, že „zajtra“ je pre nás neskoro, pretože v deň telefonátu ide časopis do tlače a vychádza práve v deň, keď RTVS vyjde so svojím stanoviskom. Zhovorčivejší bol režisér projektu Peter Núñez: „Ak bola príčinou rozhodnutia pani Gombitovej veľkorysosť formulovaná v jej stanovisku na Facebooku, dokazuje to silu jej osobnosti a nadhľad. Ak k rozhodnutiu prispeli nenávistné komentáre na sociálnych sieťach, veľmi ma to mrzí a chápem to. Riešenie situácie je v rukách manažmentu RTVS, konzultácie, samozrejme, prebiehajú aj s BBC, vlastníkom licencie na formát.“

