Jarmila Lajčáková Hargašová prezradila, o čom klebetí s manželkou amerického prezidenta

Už ste sa zabývali v Amerike? Ako sa tam máte?

V Amerike sa máme rýchlo, je to stres. New York vám veľa energie dá, ale veľmi veľa aj zoberie. Je iné užívať si ho z hotela, žiť tam je naozaj náročné.

V čom sa pre vás život v New Yorku najviac odlišuje?

Najmä v logistike. Ešte nemám celkom zvládnutý systém fungovania, mnohé veci hľadám, na mnohé sa pýtam. Na Slovensku som bola zvyknutá mať všetko načasované na minúty. V New Yorku často pre jednu hodinovú schôdzku zabijem pol dňa. Auto nemáme, ani by sme ho veľmi nevyužili, lebo stále stojíte v zápche a nikde nezaparkujete. Preto sa presúvam peši, to je asi najrýchlejšie. Za dva mesiace mám nachodený denný priemer desať a pol kilometra.

Sťahovanie už máte nacvičené, ani krajinu nemeníte po prvýkrát. Je to pre vás už rutina?

Zrátala som to – za pätnásť rokov, čo som s manželom, som sa sťahovala deväťkrát, z toho štyrikrát kompletne aj s nábytkom. Ale ak mi niekto povie, že to mám nacvičené, tak nie, nemám. Vždy je to katastrofa.

Ako ste sa pripravovali na svoju úlohu manželky predsedu Valného zhromaždenia OSN v New Yorku?

Popravde, nevedela som presne, čo ma čaká, najviac informácií som dostala od svojej predchodkyne, pani Thompsonovej. Vpadli sme do toho rovnými nohami, lebo hneď ako sme sa presťahovali, začal sa ten najhustejší program na začiatku valného zhromaždenia. Boli sme ako na kolotoči, ktorý sa nikdy nezastaví. Už trošku spomalil, ale rozhodne sa nezastavil. Zrejme však už nie som natoľko vystrašená.

Mnoho ľudí netuší, čo je úlohou manželky vysokopostaveného politika.

Moja úloha je sprevádzať manžela, mám však aj svoj program, pozývajú ma na množstvo podujatí.

Nebojíte sa ísť na nejakú konferenciu sama?

Celý život mám pred všetkým novým obrovský rešpekt. No beriem to ako výzvu, každá nová skúsenosť ma posúva. Ide o spoznávanie nových ľudí a to je nesmierne zaujímavé.

Ako ste vedeli, čo máte robiť? Napríklad na prvej oficiálnej akcii?

Základné informácie sme dostali od pracovníkov protokolu. Všetci sa zhodujú v tom, že manželova funkcia sa za posledné roky absolútne zmenila. Čiže s mnohými vecami sa aj on oboznamoval za pochodu. Na druhej strane, v zahraničnej politike sa pohybuje desaťročia, takže mi je vždy nápomocný. Jeho funkcia však rozhodne nie je len reprezentatívna, denne má desiatky stretnutí, množstvo verejných vystúpení. Mám pocit, že je šťastný, ale prichádza úplne vyšťavený. Za prvé týždne schudol päť kíl, pretože nemal časť jesť.

Predpokladám, že aj na vás sa odrazilo desať a pol kilometra chôdze denne.

Veľmi nie, keďže som sa dočasne vzdala cvičenia. Moja chrbtica sa už ozýva.

Opíšete, prosím, pocity z otvorenia Valného zhromaždenia OSN, keď ste sa stretli s viacerými manželkami hláv štátov?

Priznávam, že z tohto dňa som mala obrovský strach. Nevedela som, čo presne očakávať. Základné inštrukcie – koho privítam, kam sa posadí, som dostala od protokolu OSN. Je to už roky presný obrad. Spoločenské rozhovory vyplynuli z danej situácie. Myslím si, že v tomto smere je moja profesia výhodou, predsa len sme my novinári zvyknutí komunikovať, aj sa postaviť pred kameru či pred fotoaparát... Ak sa pýtate na oblečenie, mala som ho pripravené z domu, vedela som, že v sťahovacom ošiali nebudem mať čas takéto veci riešiť.

Ako vyzerá štandardný deň manželky predsedu Valného zhromaždenia OSN?

Žiaden deň nie je štandardný. Záleží na tom, čo mám v programe. Začína sa však o 6.30 raňajkami pre manžela a dcéru a končí sa väčšinou nejakou oficiálnou večerou alebo iným spoločenským podujatím.

Zájdete pred dôležitými akciami k vizážistke? Máte k dispozícii poradkyne v rámci protokolu v obliekaní?

K vizážistke nechodím, líčim sa sama, aj v tomto smere je televízna skúsenosť dobrá. Keď stihnem, zbehnem do takzvaného dry baru. To sú kaderníctva, kde len fúkajú vlasy, prípadne ich jednoducho vypnú. Tu žiadne poradkyne nemám, ešte na Slovensku som si však našla dve úžasné štylistky, ktoré mi výdatne pomohli pri zháňaní oblečenia. Pomáhajú im aj na diaľku. Súčasťou preberania funkcie boli napríklad bohoslužby, kladenie vencov či manželovo vystúpenie na rockovom koncerte. Treba sa vždy prispôsobiť.

Navštevovali ste pred odchodom intenzívny kurz angličtiny?

Stále mám hodiny angličtiny, vždy je na čom pracovať. Aj prostredie OSN má svoj vlastný „jazyk“ a často som pri politických debatách.

Hovoríte s manželkami o politike? Nejde skôr o zdvorilostné konverzácie?

Bavíme sa o všetkom. Najčastejšia spoločná téma sú, samozrejme, deti. Tak to bolo aj na stretnutí s manželkou prezidenta USA, pani Trumpovou. Vždy však príde aj na iné témy. Na konferencii o postavení žien nejde o klebetenie, ako sa majú deti a čo ste varili.

Svet, v ktorom ste sa ocitli, sa diametrálne líši od toho, v ktorom ste žili na Slovensku. Čo je pre vás najťažšie?

Nepovedala by som, že sa diametrálne líši. Je len väčší. Na jednom mieste máte stodeväťdesiattri krajín. Celkom zabrať mi dáva aj spoznávanie všetkých dám po mene, to sa naozaj naraz nedá. Ony sú milé, lebo mi hovoria, neboj sa, nám to trvalo rok, potom už je to fajn. Na to reagujem, že my za rok už končíme... Aj Larka sa v škole stretáva s tým, že keď si na niečo nevie zvyknúť, spolužiaci jej hovoria – neboj sa, za rok to zvládneš...

Pred kamerami pôsobí tento svet veľmi uhladene. Všetky sa krásne usmievate, zanietene sa počúvate, ste oporami mocných mužov. Ako to vyzerá v zákulisí?

To je to, o čom som hovorila. Hoci vám tento život zoberie dosť energie, dáva aj možnosť denne spoznávať veľa nových ľudí. Mnohých z nich ste dovtedy videli iba v televízii alebo na fotkách. Teraz zrazu máte šancu vidieť, ako ich svet funguje naozaj. Pre mňa, ako novinárku aj ako pozorovateľku, je to nesmierne zaujímavé a priznám sa, že som si prvýkrát v živote začala písať denník. Ale nie som veľmi dôsledná, lebo to nerobím každý deň.

Čo vás najviac prekvapilo, možno šokovalo? Napíšete niekedy aj knihu?

Knihu asi nie. A čo ma prekvapilo? Skôr sa mi potvrdilo v podstate to, čo som vedela. Ak niečo z diaľky vyzerá krásne, nablýskane, všetci máme tendenciu závidieť. Ale keby sme si ten život mali vymeniť nielen s pozlátkou, ale úplne so všetkým, čo k nemu patrí, väčšina z nás by povedala: Ďakujem, neprosím si. Mám pocit, že tak je to aj s manželkami svetových lídrov, niet im čo závidieť a rozhodne to nemajú ľahké.

Rátate sa medzi ne? Nie je vám čo závidieť?

Nech si to každý skúsi. (Smiech.) Ale nesťažujem sa.

Keď ste žili na Slovensku, takisto ste neboli typický manželský pár. Váš manžel často cestoval, nezobúdzali ste sa každý deň pri sebe. Teraz sa tento fakt síce zmenil, ale naozaj ste viac spolu?

Obávam sa, že nie. Navyše, už sa zase rozcestoval. Dokonca aj teraz, keď som prišla na Slovensko, odchádzal preč, preto musela prísť kamarátka z Washingtonu k našej štrnásťročnej dcére. Pochopiteľne, nemôžeme ju nechať samu doma.

Takže logistika je náročnejšia. Vašej dcére Lare sa Amerika zrejme páči. V tínedžerskom veku to musel byť splnený sen.

Samozrejme, ona sa asi najviac tešila. Má výbornú angličtinu, je to dieťa, ktoré vlastne žilo v Amerike prostredníctvom hudby, seriálov, filmov. Pozná tínedžerský slang, takže nemala problém nadviazať kamarátstva. Napriek tomu si to však na začiatku odplakala práve ona. Chýbali jej slovenskí kamaráti. V štrnástich rokoch je celý život o nich. Teraz sme u nás mali na desať dní jej kamarátku zo Slovenska, a tak bola šťastná. Celkom ma prekvapilo, že čas využívali aj na chodenie po múzeách, galériách.

Čo najväčšmi chýba vám?

Najväčšmi, pochopiteľne, rodina a priatelia. A prechádzky v lese. Keď som teraz prišla domov, šokovalo ma, aké ticho je v noci v Bratislave. New York totiž naozaj nikdy nespí.

Máte s manželom ochranku?

Manžel ju má, ja nie. Zažívam to iba vtedy, keď idem niekam s ním.

Druhá dcéra nie je s vami?

Nie, Vanesa je v Bratislave. Keďže čaká bábätko, už nemôže za nami ani letieť. Prežijeme oddelene aj prvé Vianoce, keďže manžel nebude mať voľno až do konca kalendárneho roku.