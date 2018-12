Jasmina Alagič to už nevydržala a všetkým to vytmavila. Silné slová o hanbe a ponížení

Jasmina sa na svojom instagrame pochválila fotografiou, z ktorej sála zamilovanosť – stoja na námestí, Rytmus ju bozkáva na líce, ona ho drží okolo krku. Záber vznikol počas výletu do Bosny a Hercegoviny, v Sarajeve, v meste, ktoré Jasmina miluje. Ľudia sú rôzni a tak sa Jasmina ozvala opäť: "Keďže vidím, že niektorých doslova nasiera, ako milujem Balkán, tak som sa rozhodla niečo vysvetliť, i keď viem, že nemusím."

Pripomenula, že jej mama je Maďarka je šťastná za jej energiu, jej temperament, jej vášeň, keď počuje čardáš. Jej otec je Bosniak. "Ja mám otcovu krv. A verte mi, krv nie je voda. Od malého malinkata som bola čistá Balkánka. Temperamentná, hlučná, s láskou k balkánskej hudbe takou veľkou, že pri niektorých skladbách mám pocit, že rozbijem pol mesta a srdce mi radosťou a láskou roztrhne! Som hrdá! Strašne moc! A nehanbím sa, ani sa nikdy nebudem za to hanbiť!," zaprízvukovala Jasmina tak, aby sa o jej slovách nedalo pochybovať.

Ale dodala: "To však neznamená, že nemilujem Slovensko. Milujem a veľmi, preto tu žijem! Bosna ekonomicky nesiaha Slovensku ani po kotník. Je to povojnová krajina, takže je to prirodzené. Mám pocit, že je tu i napriek nariekaniu mnohých veľa možností a mimo toho krajina je krásna! Je právom byť na čo hrdý nielen keď ide o hokejový zápas. Nevyháňajte ostatných, neponižujte, nech sa vráti každý odkiaľ je, pozrite sa na ostatné vyspelé krajiny, v mieri spolu všetci žijú bez ohľadu na pôvod. Ja milujem inakosť ľudí a hlavne čo milujú život. Chápem však, že nie každý sa s tým stotožňuje.“ Poprosila všetkých, ktorí chcú byť negatívni iba z princípu, nech idú o tom hovoriť niekde inde, ako na jej profile. Čo dodať? Má pravdu.

Pripomeňme ešte, že Jasmina dostala od Rytmusa ten najkrajší prsteň v živote, práve v Bosne, v meste Tuzla. Tam ju totiž v novembri požiadal o ruku. "Na tento moment som čakal celý život a poviem vám tak, že pokľaknúť pred ženou svojho života a požiadať ju o ruku, je neopísateľne najkrajší pocit aký som zažil," oznámil vtedy raper na instagrame.