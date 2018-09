Jasmina Alagič priznáva, že jej temperament sa prejavuje všade. Keď sa háda, počuje to každý!

Jasmina (28) je na slovenské pomery zvláštny zjav. Niekto obdivuje jej krásu, niektoré ženy jej vraj vyčítajú, že vyzerá ako chlapec. Zdá sa však, že minimálne v povahe má zastúpené obidve pohlavia.

Temperamentná kráska

Moderátorka už neraz priznala, že ako dieťa nechýbala pri žiadnej dôležitej bitke a skôr ako bábiky ju priťahovali chlapčenské zábavky. Dnes, naopak, predvádza svoju ženskosť pri moderovaní a na módnych mólach. Jasmina netají ani to, že škola nebola jej silná stránka. Samé jednotky domov nenosila a nedokončila ani vysokú. Jednoducho je zástancom skôr praxe ako teórie. Aj keď sa snaží udržať svoj temperament na uzde, nie vždy jej to vyjde. „Keď milujem, milujem naplno, keď sa hádam, počujú to všetci susedia. Temperament vkladám do všetkého,“ priznala nedávno pre Šarm. Aj preto je rada, že pri svojom priateľovi Patrikovi Rytmusovi Vrbovskom sa nemusí pretvarovať a berie ju takú, aká je.

Poháre nešetrí

Vždy bola rada stredobodom pozornosti a k mikrofónu privoňala už počas školy. Túžila spievať aj moderovať a to sa jej aj splnilo. Najviac zo všetkého miluje balkánske rytmy, pretože z otcovej strany je polovičná Bosnianka. „Keď prídem do Bosny a pustia sa balkánske pesničky, miestnosť mi je malá... Tam sú ľudia odviazaní a keď sa bavia, nešetria pohármi, pokojne ich hádžu o zem. Páči sa mi to, aj ja to robím,“ smeje sa Jasmina.

Falošná hráčka

Ako malé dieťa hrala na flaute, potom prišiel saxofón a spev. Hru na saxofóne predviedla aj počas súťaže Miss 2009, no týmto číslom dieru do sveta neurobila. Falošné tóny nasvedčovali, že sa na svoje misskovské číslo veľmi nepripravovala. Lenže Jasmina neberie veci príliš vážne a zo svojho vystúpenia si tiež dokáže vystreliť.