Je naozaj nebezpečný! V kauze Hany Gregorovej sa ozval nový svedok. Tvrdí, že Koptík je ťažký narkoman!

Darmo sa Hana Gregorová (65) snaží nosiť kabát ušitý z hanby so vztýčenou hlavou. Dehonestujúca šou, čo okolo nej rozpútal Ondřej Koptík (34), ju napokon dostala do nemocnice.

Pred pár dňami herečka skolabovala a skončila na infúziách. A Koptíkova odpoveď? Ďalšia narcistická fotka na Facebooku s veľavravným odkazom: I miss you, chýbaš mi.

Na snímke vidno, že Koptík v poslednom čase výrazne chudol. Naozaj začína vyzerať ako šialenec schopný všetkého. Najmä, keď sa vie o jeho drogovom extempore, ktoré odštartovalo celý škandál. Navyše sa teraz objavil nový svedok, ktorý tvrdí, že Koptík sa vtedy v žiadnom prípade nezdrogoval iba raz. Naopak, drogy bral opakovane a Hane sa vyhováral, že mu ich niekto poza chrbát nasypal do drinku. Spočiatku mu verila. Keď však začal mať halucinácie a začal ju ohrozovať, zbalila mu kufre. Bola ale evidentne naivná, keď si myslela, že sa ho takto jednoducho zbaví.

Ľúbila pornoherca

Z Koptíka ide strach. To, čo o nej za posledné týždne zverejnil, je naozaj za hranicou. Stačil by len začiatok kauzy, keď bezostyšne zásoboval verejnosť najintímnejšími detailami ich sexuálneho života. Už vtedy sa zdalo, že ďalej sa zájsť nedá. Ale to sme ho podcenili! Ondřej má svoje útoky premyslené, aj to, kam môže beztrestne zájsť. Dôkazom je jeho reakcia, keď sa mu rodina vyhrážala právnikom: Ako vraj Hana vie, že oplzlé verše sú o nej? A aby ju ponížil ešte väčšmi, prezradil o sebe, že je vlastne takisto hercom. Istý čas totiž točil porno.

S nimi si už nezahrá...

Po útokoch na ľudskú dôstojnosť, keď vdovu po Radoslavovi Brzobohatom znemožnil ako ženu pred celým Českom a Slovenskom, rozhodol sa zničiť ju aj profesionálne. Do médií začal roztrubovať, čo všetko mu povedala o kolegoch. Ktorý kradne, kto je gej, ktorý párik partnerskú idylku len predstiera. Zlizol si to Juraj Kukura, Braňo Kostka, Zdena Studenková, Felix Slováček… Aby Koptík ublížil Hane ešte väčšmi, detailne opisoval, ako falošne milo sa pred kolegami tvárila, aby ich ohovorila, len čo zložila telefón. Darmo sa herečka od jeho výrokov dištancovala. Väčšina ľudí si povedala: niet dymu bez ohňa. A určite ani veľa z obvinených hercov nepochybuje o tom, že čosi podobné zrejme z jej úst naozaj zaznelo.

Útek z premiéry

Ani to však ešte nestačilo. Ohrdnutý milenec začal svoju expartnerku obviňovať aj z finančných machinácií. Upozorňovať na to, ako prišla k mestskému bytu v centre Prahy, určenom sociálne slabým rodinám, ako šafárila s peniazmi v Divadle Radka Brzobohatého… Prezradil aj konkrétnu sumu, za ktorú divadlo predala. Nečudo, že aj ľudia, čo s Gregorovou sympatizovali, sa jej obrátili chrbtom. Pocítila to i vtedy, keď sa po prvý raz po škandále odvážila ísť do spoločnosti. Hoci do divadla vkráčala s hrdo vztýčenou hlavou a v rebelantsky červených šatách, a fakt jej to pristalo, napokon nevydržala pohľady a paľbu fotoaparátov. Z divadla doslova ušla, skryvajúc si tvár.

Kam to chce dohnať?

Koptík v podstate stojí aj za tým, že Gregorová prestala hrať. Aj keď divadlo, ktoré založila na manželovu počesť, predala, predpokladala, že v ňom bude naďalej vystupovať. Minimálne dohrávať tituly, kde účinkuje. Lenže prerátala sa. Nová riaditeľka už oznámila nové obsadenie. Dôvod, prečo Hanu Gregorovú v divadle nechcú, sú vraj nenávistné maily od divákov. Nie div, že diva sa rúca. A Koptík sa usmieva. Zdá sa, že ešte stále nepovedal posledné slovo! Najhrozivejšie je, že ju nestalkuje iba cez internet a esemesky, ale údajne na ňu číha aj pred jej bytom a domom.

