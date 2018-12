Je vadná a narušená! Farmárku Karin tieto slová zabolia...

Blondínka Karin vypadla tesne pred bránami superfinále. Na Farme si toho zažila dosť a pre jej ležérny prístup ju mali v zuboch viacerí farmári. Najviac asi Ibi Maiga, ktorý si servítku pred ústa nedával. ,,Karin je dosť vadná a narušená! Protirečí si. Najprv bola vraj rada, že ma spoznala a potom na mňa nakydala. A to všetko preto, aby sa tam udržala“ rozhorčoval sa Ibi počas nášho rozhovoru. Zdá sa, že vzájomná intolerancia pokračuje a ktovie, že akú to bude mať dohru! Len pred pár hodinami sa totiž Karin rozohnila na svojom Instagrame.

Dôvodom jej hnevu nebol koniec v hre, ale čosi celkom iné. Ibi Maiga ju so svojimi oficiálnymi vyjadreniami na jej adresu vytočil natoľko, že sa rozhodla zareagovať:

,,Ibinko, prosím ťa, daj mi pokoj, prestaň ma riešiť v bulvári a daj pokoj ľuďom. Vyprosím si, že ideš takto verejne klamať ľudí. Nikdy som sa neožrala na farme, nikdy som sa nemaľovala celý deň!!! Trápne, úbohé, pod úroveň,” odkázala Ibimu blondínka. Spevák si neodpustil reakciu. ,,Moje hlasy v semifinále išli tebe Karin, a to som ešte nevedel, že si falošná. Neboj, ľudia ti na to aj tak prídu. A ty to vieš“ napísal Ibi pod jej komentár. Ukončil to obrázkom srdiečka a ospravedlnením. ,,Prepáč už nepíšem. Nech sa ti darí“ uzavrel.

Rozprávkovú výhru 75 tisíc eur si vybojoval vo Farme napokon Dominik.