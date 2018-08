Jeden si asi k pôrodu odbehne z väzenia a druhý plače u gynekológa. Celebritný baby boom prináša prekvapenia

Pozrite sa, že koľkým sa pošťastilo a priletí k nim bocian.

Pôrod s priepustkou

Hádam najväčším prekvapením je herec Dušan Cinkota (47) s manželkou. Pýtate sa, ako je to možné, že človek, ktorý už takmer šesť rokov sedí za mrežami a ešte dva roky má byť za mrežami, sa stane otcom? Je to možné. Herec chodí často domov na priepustky a zdá sa, že šťastie im prialo. Manželka Zuzana mu porodí prvé dieťa a je dokonca viac než možné, že priepustku dostane aj na to, aby mohol byť pri samotnom pôrode.

Ako sa má Dušan Cinkota v base?

Stihne to?

Príchodu prvého bábätka sa nevie dočkať ani speváčka a herečka Barbora Švidraňová (29), ktorá má porodiť už v lete. V deň D chce mať pri sebe talianskeho priateľa Francesca a mamu. „Francesco má naplánované, že príde na termín pôrodu. Ak to stihne, bude pri mne on, pretože si to podľa mňa zaslúži vidieť. No ak sa pôrod vyvinie inak a bude v inom termíne, určite tam chcem mať maminu,“ vraví Barbora, ktorá už má nachystanú výbavičku. A na aké pohlavie sa vlastne teší? „To vám ešte neprezradím!“

Po štyridsiatke a čo?

Herečka Helena Krajčiová (43) patrí k umelcom, ktorí si svoje súkromie strážia. Napriek tomu sa pred pár týždňami prevalilo, že je opäť tehotná. Otcom je jej priateľ, hudobník Martin Hasák, s ktorým tvoria pár už takmer osem rokov a majú už štvorročnú dcérku Aniku. Tentoraz sa tešia na chlapčeka.

Dojatý tato

Po malom spievajúcom Martinkovi Madejovi (30) už niet ani stopy. Spevák bude otcom. Po dvojročnej známosti mu priateľka Paulína (24) porodí synčeka. Spevák prezradil, že keď bol prvýkrát na sone, desať minút mu tiekli slzy.

Tajnostkári

Herečka Viki Valúchová (22) má mať už dlhší čas vzťah s hercom Samom Spišákom (25), ktorý aktuálne hrá v markizáckom seriáli Kuchyňa. Keďže Viki zrušila svoju účasť na turné muzikálu Atlantída Jána Ďurovčíka, pošuškáva sa, že aj tento párik sa stane rodičmi. Herečka to síce ešte nepotvrdila, no ani nevyvrátila.