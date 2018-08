Kým princ George kráčal vedľa otca a vyzeral, že to chce už mať za sebou, Charlotte mávala davom a obzrela sa ešte aj v posledný moment, keď už vstupovali do nemocnice Nemocnice sv. Mary v londýnskej štvrti Paddington.

Na rozdiel od hanblivého staršieho brata však na svoj vek bravúrne zvláda svoje malé veľké povinnosti. Naposledy očarila celý svet, keď kráčala s otcom a bratom do pôrodnice za mamou, ktorá priviedla na svet ďalšieho súrodenca - Louisa Arthura Charlesa. Narodil sa 23. apríla o 11:01 v deň, kedy v Británii oslavujú Sviatok svätého Georgea.

Charlotte Elizabeth Diana je v následníckej línii na britský trón štvrtá v poradí - prednosť má jej dedko princ Charles, potom nasleduje otec William a nakoniec jej starší brat George Alexander Louis. Je prvou kráľovskou princeznou narodenou v britskej panovníckej rodine po 65 rokoch. Ťažko povedať, ako a či vôbec jej toto všetko rodičia vysvetlili, v každom prípade je to dieťa, ktoré sa nemôže vybrať len tak s mamou do parku.

Keď Kate Middletonová (36) oznámila svetu, že je druhýkrát tehotná, bolo to veľké prekvapenie. Mnohí si mysleli, že po tom, ako tak ťažko zvládala hlavne prvý trimester tehotenstva s princom Georgeom, si dá dlhšiu pauzu. Kate však k rodeniu detí pristúpila racionálne - čím rýchlejšie, tým lepšie, čím menší vekový rozdiel, tým to budú mať súrodenci ľahšie. A tak sa 2. mája 2015 narodila malá princezná.

Čas naozaj neuveriteľne letí, na deťoch to vidieť najviac.

Jej miniatúrne Veličenstvo! Princezná Charlotte má už 3 roky. No povedzte, neposlala by s gráciou Alžbetu II. do výsluhového dôchodku?

kač