Katie Holmesová sa konečne vykašľala na PONIŹUJÚCI zákaz Toma Cruisa

Rozvod hviezdneho páru - Tom Cruise (55) a Katie Holmesová (38) nebol po piatich rokoch od svadby jednoduchý. Hercovo urazené mužské ego ťažko nieslo poníženie, že ho opúšťa manželka a svojím spôsobom tým prichádza aj o dcéru Suri. Voľnosť preto Katie nezískala len tak. Bola vykúpená okrem iného aj absurdnými požiadavkami jej ex. Podľa dohody sa nesmela päť rokov po rozvode ukazovať na verejnosti so žiadnym mužom -milencom a takisto nesmela pripustiť nikoho ani k dcére Suri. Prípustné nebolo ani to, aby sa nejako vyjadrovala k nemu alebo k scientologickej cirkvi, ku ktorej má herec blízko.

A hoci sa Katie ešte v roku 2013 zamilovala do herca, komika speváka Jamieho Foxxa (49), museli sa schovávať ako malé deti. Obaja rešpektovali dohodu, nikto nechcel mať s Curisom problémy. Načo škandál? To, že by boli spolu, zatĺkali aj ich priatelia. Podľa mirror.co.uk sa dokonca stávalo, že sa na verejnosti maskovali. Keď si chceli výjsť do reštaurácie, nemohli to urobiť ako normálni ľudia - Katie dokonca mala používať aj parochne, len aby ich nikto nespoznal. Smiešne? Hrozné! Keď sa objavili na nejakej akcii, daloim veľa úsilia dementovať, že k sebe nepatria...

Kollárove matky detí: Niektoré si užívali leto na luxusných dovolenkách, Balúchová v nafukovacích bazénikoch!

Ponižujúca lehota však vypršala a tak už nevadí, že ich paparaci odfotili ruka v ruke na pláži. Uvidíme ešte niekedy Katie vo svadobnom?