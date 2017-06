Katy Perry urobila typický porozchodový krok: Na hlave strieda príšerné kreácie

Katy Perryová raz prezradila, že v peňaženke nosí pre šťastie vlasy Miley Cyrusovej (24). No ona ich už nosí aj na hlave... Krátke blond vlasy nie sú to jediné, vďaka čomu sa Katy začína podobať na kontroverznú spevácku kolegyňu. Pred pár dňami koncertovala v Anglicku, kde na pódiu predviedla viac než svoj talent. Na fanúšikov totiž „vybalila“ biele nohavičky, keď bez ostychu roztiahla nohy. Speváčka síce nikdy nepatrila medzi hanblivky, zdá sa však, že v poslednom čase si buduje o čosi vulgárnejší imidž.

Na spomínanom koncerte pustila fanúšikov pod sukňu a rovnako prítomných fotografov. Reakcie na seba nenechali dlho čakať. Katy svojím správaním dokonca poriadne zavarila svojmu otcovi, evanjelickému kňazovi Keithovi Hudsonovi. Pred rozhlasovou stanicou, kam chodí pravidelne v nedeľu kázať, si na neho počkala aktivistka Christine Weicková, ktorá na Hudsona kričala, že vychoval diabla, ktorý stiahne milión duší do pekla. A vraj Katy vôbec nenapĺňa obraz usporiadanej kresťanskej Američanky, ktorá čaká na sex až do svadby. Apropo, svadba. Vyzeralo to, že Kate si hádam herca Orlanda Blooma (40) aj vezme, napokon však prišiel rozchod a podľa všetkého aj preto tá radikálna zmena imidžu a správania.

Vlasy katastrofa

Po rozchode s Bloomom Katy najprv o kúsok skrátila vlasy a potom to zosekala úplne nakrátko. Bol to len typický porozchodový krok, keďže sa s Orlandom rozišli, hoci si občas píšu. Bohužiaľ, fáza jej katastrofálnych účesov pokračuje. Najnovšie Katy pridala na Twitter fotku, z ktorej je jasné, že si dala zostrihať svoju novú prehadzovačku. Keď si ju učesala, miestami vyzerala ešte ako žena. Najnovší ultra krátky strih? To je skôr imidž Draca Malfoya z Harryho Pottera alebo Justina Biebera.

Každopádne Kate už nie je neoficiálnou kráľovnou „snehulienkovského“ looku, je teraz úplne na chlapca. Sama tvrdí, že prvý krátky zostrih bol inšpirovaný účesom Scarlett Johanssonovej (32). Vraj keď tak skvelo vyzerá jedna z najkrajších žien na svete, ona by to mohla tiež zvládnuť. A teraz má vlasy ešte kratšie. Stala sa tak ďalšou z celebrít, ktoré to urobili. Spomeňme herečku Kristen Stewartovú (27), ktorá si asi ako prvá v sérii oholila hlavu, a pred pár týždňami sa podobným zostrihom pochválila dcéra slávneho rockera Zoe Kravitzová (28), tá zhodila dlhé vrkôčiky a na hlave si nechala minimálny porast.

Dokedy?

Uvidíme, ako dlho bude Katy trvať táto „Miley fáza“ a kedy sa vráti k svojim pôvodným tmavým vlasom, ktoré jej pristali najviac. Možno aj ona na niečom fičí a prejde ju to až vtedy, keď s tým sekne ako Miley. Tá totiž vydala vyhlásenie, že už nebude robiť výtržnosti, pretože skončila s fajčením trávy. Vraj sa chce zlepšovať, rásť a byť otvorenejšia.

A uvedomila si, že zhúlení ľudia takí nie sú. Momentálne seká dobrotu, a tak jej uvoľnené miesto na piedestáli kontroverznosti prevzala staršia a skúsenejšia Katy Perryová, ktorá však zároveň stratila stovky fanúšikov. Tí jej na sociálnej sieti nechali množstvo negatívnych odkazov a radikálnu zmenu imidžu výrazne odsúdili. Vám sa takáto Katy páči?

