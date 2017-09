Kočírujú ho ženy: Necháva sa Samuel Tomeček sekírovať?

Aj keď je speváčka od neho takmer o desať rokov mladšia, Samo sa ňou nechal dirigovať. Išlo však o dobro veci, konkrétne o ich dueto. Podmienkou Celeste na pieseň bol anglický text a aby to nebola balada. Z troch demo nahrávok, ktoré spoločne zložili u Sama v štúdiu, si vybrali najveselšiu a najtanečnejšiu. Samuel využil, že ide o Celestin rodný jazyk, a nechal sa ňou v rámci angličtiny viesť.

„Už asi dva roky chodím k native spíkerke na angličtinu, ale prvýkrát som mal koučovanie v štúdiu počas nahrávania. Celeste ma pochválila, že to ešte s nikým nebolo takéto rýchle ako so mnou,“ smeje sa. Na angličtinu chodí preto, aby pri cestách do zahraničia, v čom našiel záľubu vďaka priateľke Kristy, dokázal bezproblémovo komunikovať. „Chcem dosiahnuť, aby som vedel automaticky prepnúť na angličtinu a nemusel premýšľať, čo a ako povedať. Ešte si chcem zlepšiť nemčinu,“ plánuje. Aj v nej sa nechá dirigovať ženami, či skôr malými slečnami. „Za učiteľky mám sedema dvanásťročné neterky žijúce v Rakúsku. Keď telefonujeme, rozprávame sa len po nemecky. Tá menšia vždy zopakuje po mne vetu s tým, že ju povie správne. Je to veľmi vtipné a milé,“ vraví.

Submisívny?

Zdá sa teda, že so ženským elementom vo svojom živote nemá problém. Manažuje ho totiž priateľka, ktorá je dosť rázna. „Nie som submisívny. Každému vyhovuje niečo iné. Mne imponujú emancipované ženy. Je lepšie, keď ma moji blízki nepotľapkávajú po ramene, že som dokonalý, úžasný. Takto sa nikam neposuniem. Tento model s Kristy mi vyhovuje. Vie mi bez problémov povedať, keď sa jej niečo nepáči alebo sa jej to zdá zlé. Obaja sme sa s tým učili žiť a pracovať. Vlastne sa stále učíme, pretože oddeliť prácu a súkromie nie je jednoduché,“ vraví o šesťapolročnom vzťahu.

Bude svadba!

Na otázku, kedy dvojica posunie svoj vzťah do manželského zväzku, má Samo jasnú odpoveď. „Svadba bude v piatok. Alebo v sobotu,“ žartuje. Vraj sa s partnerkou o nej priebežne rozprávajú, ale len ako o téme budúcnosti. „Zatiaľ sme takto spokojní. Na prvom mieste máme obaja prácu. Okrem toho chcem tento rok dokončiť školu – robím si doktorát na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Predtým, ako si založíme rodinu, chceme ešte vidieť kúsok sveta, precestovať nejaké zaujímavé miesta. Plánov máme pred sebou ešte dosť, takže sa nenudíme. Ale keď sa raz vezmeme, urobíme to ako Adam Ďurica s jeho Kristínou, že to nikto nebude vedieť,“ zastrája sa.

Patrioti

Klip k spoločnému duetu plánovali Samo a Celeste natočiť v zahraničí, jednou z volieb bolo Chorvátsko. „Zvažovali sme spojiť to s dovolenkou, ale potom sme si povedali, že je to nezmysel, keďže máme krásne Slovensko,“ vysvetľuje Samo. A tak majú v úmysle propagovať našu krajinu ak by sa ich počin vďaka anglickému textu dostal do zahraničia.

