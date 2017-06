Koňak v cene auta: Michal David vysolil za alkohol závratnú sumu!

Čoskoro vás čaká vystúpenie na festivale Nestville Open pri Starej Ľubovni. Aký program ešte máte na leto?

Pripravujem muzikál Muž so železnou maskou, čo je pokračovanie Troch mušketierov. Podnet vzišiel od Kórejčanov, lebo v Soule sme odohrali šesťstopäťdesiat predstavení a producenti nás oslovili s požiadavkou na pokračovanie. Takže som vo fáze komponovania. Na jeseň bude premiéra v Prahe a na budúci rok pôjdeme do Soulu. A verím, že aj na Slovensko. Moje obdobie je teda teraz veľmi autorské. Na muzikáli pracujem s Lou Fanánkom Hagenom, máme napísané prvé dejstvo. Druhé budeme robiť v júni a v júli, aby sme mohli v auguste začať nacvičovať.

Chystáte sa na festival. Pri pohľade na to, čo sa deje vo svete, nemáte obavy z terorizmu na hromadných podujatiach? Dávate si klauzulu o bezpečnosti do zmluvy?

Zmluvne vyriešené to, bohužiaľ, nikto nemá, nikto nevie, kde sa objaví nejaký blázon... Kontroly by sa však určite mali sprísniť. Myslím, že to, čo sa stalo na koncerte v Manchestri, bolo obrovské podcenenie od usporiadateľov. Pustiť dovnútra niekoho, kto má na sebe bomby, to je strašné zlyhanie. Ale myslím si, že my pre teroristov nie sme ešte zaujímaví. V každom prípade si robím svoju prácu a stať sa môže čokoľvek… Ale práca ma baví.

Zvyčajne nevystupujete na festivaloch, prečo ste teraz spravili výnimku?

Nie som festivalový typ, nie je to moja krvná skupina. Nemám ich v obľube najmä preto, že sa tam zíde veľa fanúšikov rôznych interpretov a nie je to moje typické publikum. Keď robím svoj koncert, viem, že prídu ľudia, ktorí idú na mňa. Na festivaloch je veľa rockovej hudby, teraz ide dosť rap a ľudí, ktorí to počúvajú, muzika osemdesiatych rokov nebaví. Na toto som kývol, lebo som dlho nebol na východe Slovenska a niečo podobné som ešte nerobil. Je to výzva. Budem mať deväťdesiatminútový recitál, one man show. Urobiť na festivale koncert bez kapely je celkom zaujímavé. Budem spievať len s pianom a potom half playback, kde pôjde muzika zo záznamu a ja budem spievať naživo.

Prečo nemáte kapelu?

Minulý rok som ju rozpustil a novú budem skladať až na jeseň. Po desiatich rokoch si to už žiadalo zmenu a tiež som vedel, že tento rok nebudem veľmi koncertovať, keďže píšem muzikál. Nechcel som teda držať muzikantov v neistote.

Máte pred vystúpením nejaké rituály?

Nie. Jediný rituál, ktorý mám, je pohár červeného vína, to pekne prekrví hlasivky. Nie som typ speváka, ktorý by sa musel rozospievať. Mám svoj prirodzený prejav, ktorý prišiel zhora, od Pána Boha. Nemám vyložene technicky vybavený hlas, spievam tak, ako som sa narodil.

Po koncerte si ich dáte aj viac?

Niekedy áno, nebudem sa tváriť, že nie. (Smiech.) Sme muzikanti a máme radi zábavu.

Vládzete žúrovať ako zamladi?

Teraz sa už toľko nežúruje, to je pravda. Ale čo som nikdy neakceptoval, sú drogy. Mnoho mojich kolegov to robilo alebo robí, ale ja som drogy nikdy nebral a väčšinou som pred vystúpením ani nepil, až po ňom. Sadli sme si s kapelou a dali pivko alebo vínko, tvrdý alkohol veľmi nemám rád.

Na slovenský východ sa musíte prichystať, tam to nebudete mať jednoduché…

Stalo sa mi už, že došlo na tvrdý alkohol. Hruškovice a marhuľovice sa testovali až do rána, to bolo dosť zaujímavé. (Smiech.)

Baví vás to testovanie?

No, je to už náročné. Človek je na druhý deň unavený, organizmus pracuje inak, ako keď som mal dvadsať. Vtedy sme tri dni pili a deň sa z toho dostávali a dnes je to naopak. Musíme trochu opatrne. Ale mám veľmi rád víno. Hlavne toskánske, novozélandské a austrálske, také tie dobré hutné vína. Mám rád červené aj biele. Sauvignon Blanc je senzačné víno na leto a na večery zas červené vína.

Máte doma vinotéku?

Áno, som zberateľ koňakov, to je moje hoby. Koňak nepijem, len zbieram – ten sa neotvára. Možno raz za rok otvorím nejakú fľašu a otestujem. Vnímam to skôr ako zberateľský počin.

Zbierka drahých koňakov nie je lacný špás. Koľko ste vysolili za najdrahšiu fľašu?

Desaťtisíc eur. Zaujímavé na nej je, že je z nórskej produkcie. Je, samozrejme, z oblasti Cognac vo Francúzsku, kde majú malé políčko, ale fľaškujú ho v Nórsku. Je to značka Henrik Ibsen 2, má krásnu akoby renesančnú fľašu. Objednal som ju cez internet. To je vyslovene zberateľská záležitosť.

Takže ju neochutnáte?

Nie. Je to skôr investícia, raz sa možno predá za dvojnásobnú cenu. V zbierke je určitý majetok, zdedí to po mne moja rodina. Ale vína sú na to, aby sa pili. Mám tam napríklad Chateau Mouton Rothschild z roku 2002, ešte je skoro otvárať ho. Potrebuje tak dvadsať rokov.

Máte vnuka Sebastiána...

Áno, práve sme oslavovali jeho siedme narodeniny, mal krásnu párty. Štyridsať detí a päťdesiat dospelých.

To je už ako svadba. Aj ste mu na oslave spievali?

Nie, nechcel to. Ale keď bol malinký, zvykol som mu spievať. Teraz už má iné záujmy, hrá golf, futbal a tenis. K narodeninám si vypýtal elektrickú gitaru, klavír ho nebaví. Povedal som dobre, dostane ju, ale bude sa na nej učiť hrať s učiteľom. Uvidíme, možno raz z neho bude rocková hviezda. (Úsmev.)

Vy ste hviezda celé desaťročia. Aké máte fanúšičky? Hádžu po vás bielizeň?

Chodí na mňa veľa detí, publikum mám veľmi široké od päť do sedemdesiat rokov, takže nohavičky a podprsenky na mňa nelietajú. Tomovi Jonesovi hádzali na pódium rovno kľúče od izby. Mne sa to nestalo. Na mňa hádžu skôr céčka. (Smiech.)

