Kontroverzná hviezdička Plačková: Sexi oblečenie vymení za montérky

Bývalá hviezdička reality šou ospevuje svojho manžela Reného všade, kadiaľ chodí, a málokto by predpokladal, že zamilované hrdličky doteraz nevlastnili spoločné hniezdočko lásky. Pred pár dňami však s tým urobili rázny koniec a z podnájmu čoskoro zamieria do vlastného.

„Naskytla sa nám výhodná kúpa štvorizbového bytu v Bratislave a ani na sekundu sme nezaváhali. Konečne budeme vo svojom,“ teší sa aktuálne tmavovlasá Zuzana. Pre novú nehnuteľnosť jej dokonca prepadla dovolenka v Thajsku, ktorú dostala od manžela na Vianoce. Teší sa aspoň z toho, že ušetrila dve- až tritisíc eur, ktoré by tam minuli na vreckové. „Radšej sme ich vrazili do prerábania,“ prezradila nám Plačková, ktorá kvôli dovolenke dokonca zhodila úctyhodných štrnásť kilogramov.

Na záver plesovej sezóny sa známe dámy vyobliekali ako hradné panie

Ide im karta

Dvojicu teraz čaká kopa starostí, pretože ich nová nehnuteľnosť prejde kompletnou rekonštrukciou a takmer nič nezostane na pôvodnom mieste. Pani „štvorizbáka“ si dokonca z jednej izby urobí priestranný šatník. Tam schová všetky luxusné kúsky, ktorými je priam posadnutá.

„Budem sa cítiť ako Carrie Bradshawová z filmu Sex v meste a veľmi sa na to teším. Obrovský šatník bol vždy mojím snom,“ nadchýna sa. Zaujímavosťou je fakt, že dvojica si na nový príbytok nebrala hypotéku, ale pôvodným majiteľom zaplatili v hotovosti. Nuž zdá sa, že im ide karta...

Všetko na mieru

O tom, že Zuzana a René milujú luxus, niet pochýb. Ani pri zariaďovaní či pri doplnkoch nenechajú nič na náhodu. „Každá izba bude iná. Spálňu chcem v romantickom štýle, obývačka bude moderná so zrkadlovými stenami a so špeciálnou sedačkou, na ktorej nebude chýbať zamat. Kuchyňu som sa rozhodla mať v bielom lesku a robia nám ju na mieru. Vlastne ako všetko v byte,“ smeje sa kontroverzná hviezdička, ktorá väčšinu doplnkov objedná z Talianska.

A koľko ich celá táto paráda vyjde? „To nepoviem, aby som nikoho zbytočne neprovokovala, no určite to bude hodnota polovice nášho nového bytu.“ Podľa toho, ako sa pohybujú ceny nehnuteľností v hlavnom meste, Zuzkin manžel si môže pripraviť asi do stotisíc eur.