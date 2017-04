Kráska z bondovky: Čaká dieťa číslo tri a berie si manžela číslo dva

Slovenská herečka žijúca v Prahe, ktorú u nás poznáme napríklad z reklamy na istú banku, vhupla do manželského života veľmi skoro a rýchlo. Českého režiséra Dana Svátka (41) poznala len tri mesiace, no nebránilo jej to rozozvučať svadobné zvony.

Vlastinin otec dokonca spoznal Dana priamo na svadbe a mama ho vtedy videla druhýkrát v živote. Nečudo, že hostia uzatvárali stávky na trvanie tohto vzťahu a dávali im maximálne pol roka. Veštby sa však nenaplnili. Manželstvo vydržalo sedem rokov a Vlastina s Danom majú spolu synov Adama (9) a Kryštofa (5).

Zase chlapec

Hoci zažili spolu aj pekné chvíle, napokon si dali zbohom. Vlastina, ktorá v minulosti prekonala bulímiu, musela nabrať silu a o synov sa starala sama. Zdá sa však, že herečka, ktorá si zahrala menšiu rolu v bondovke po boku Daniela Craiga, má dobrodružstvo v krvi. Teda aspoň čo sa týka vzťahov.

Ani pri ďalšom osudovom mužovi neotáľala, po polročnom vzťahu s českým producentom Jiřím Kounickým sa s ním zasnúbila a krátko nato sa aj zosobášili. A do rodinky už v máji pribudne ďalší chlapček. „Tehotenstvo prebieha úplne v poriadku. Niekedy mi je lepšie, niekedy horšie. Bude to chlapec, meno máme vybraté, ale necháme si ho pre seba,“ vyjadrila sa pre české médiá krehká blondínka, ktorej rastúce bruško veľmi pristane.