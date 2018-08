Krásky sa s ním chcú fotiť aj v ďalekej Afrike! Pozrite sa, ako raper Kali pózuje na dovolenke

Obľúbený raper si na oddych vybral práve Egypt. V Hurghade je aktuálne do tridsať stupňov a spevák si užíva nielen pekné počasie, ale aj svoju polovičku Alicu. Jeho priateľka si už iste zvykla na to, že všade, kde sa na Slovensku pohnú, tak sa s ním chce fotiť mnoho ľudí. To, že pózovať bude musieť aj v Egypte asi nečakali. Nuž, zdá sa, že Hurghada je stále jednou z obľúbených destinácii Slovákov.

Požiadala ho ona

Spevák len pred nedávnom prezradil, že s Alicou sa chcú vziať. Milé je aj to, že o ruku ho požiadala ona. Kali tvrdí, že stále ešte čaká na zásnubný prsteň. A keďže Alica nechce svadbu ani počas horúceho leta a ani počas veľmi chladných dní, tak sobáš tento rok už odložia a necháme sa prekvapiť, že či to stihnú v tom ďalšom.