Krásna Soňa Norisová poriadne nespí už niekoľko nocí: Doma má starosti!

Ak chceme vidieť Soňu Norisovú v televízii, musíme si zapnúť české stanice, kde žiari hneď v niekoľkých seriáloch. Soňa je pre našich susedov zjavne výrazná pre svoju krásu, charizmu, talent a akési tajomno. O jej súkromí sa toho veľa nevie a tak jej to aj vyhovuje. Nerada chodí so svojimi pocitmi „na bubon“ a radšej si užíva domácu pohodu s blízkymi. Teraz je doma o niečo častejšie, pretože jej domácnosť okupuje nový člen rodiny, ktorý jej občas robí poriadne vrásky na tvári.

Vychováva ďalšie „dieťa“

„Pred mesiacom sme si priniesli domov psíka, borderskú kóliu. Nie je to vôbec jednoduché a aj preto som taká vyčerpaná. Niekedy je pes náročnejší než dieťa. Hovorím si však, že treba chvíľu len vydržať a potom už bude dobre,“ smeje sa Soňa, ktorá musí Bastiho „vypiplať“ a potom už bude všetko lepšie. Najhoršie je, že si to s rodinou načasovali na najstresujúcejšie obdobie, dva týždne pred premiérou muzikálu Mamma Mia!

„Dalo nám to zabrať, teda hlavne mne,“ smeje sa Soňa, ktorá hrá v muzikáli hlavnú postavu mamy Donny. A práve túto úlohu ju donútil prijať syn Michael, ktorý pesničky od skupiny ABBA miluje. Spolu nacvičovali texty piesní hlavne v aute a Miško jej v tom dokonale sekundoval. „Vo všetkom ma podporuje a chváli. Je to môj parťák a do tohto sveta je až príliš citlivý, ale to je dobre. Mám pocit, že vďaka nemu tak nejako lepšie rozumiem mužom,“ priznáva úprimne herečka, ktorá kvôli práci už piaty rok pendluje medzi Prahou a Bratislavou.

Záhadná

Soňa nerada hovorí o svojom súkromí a pocity si rada uchováva v sebe, no nám čo-to zo svojej rodinnej „kuchyne“ prezradila. „V mojom živote sa už roky nič nemení. Stále fungujeme ako rodina a všetko je v najlepšom poriadku. Môj priateľ sa pohybuje v oblasti klasickej hudby. Je muzikológ, čiže hudba u nás znie dennodenne,“ priznáva Soňa, ktorej sestra Zuzka, mladšia o šesť rokov a takisto herečka, akoby z oka vypadla. „Čím sme staršie, tým sa na seba viac podobáme. Dokonca to už vidím aj ja, čo sa donedávna ešte nedialo. Zuzka bola ako dieťa úplne iná ako ja. Ona blondína, ja takmer čierna. Ja mám však svojpomocne upravený nos, čiže ten nemáme rovnaký,“ smeje sa. Soňa k aktuálnej podobe nosa prišla v detstve nehodou na šmykľavke a neskôr úrazom v bazéne. „Krivší nos je už vlastne moje poznávacie znamenie a nikdy by som si ho nedala plasticky vylepšiť. Aj keď Zuzke niekedy ten jej pekný rovný noštek závidím.“

Nepotrebuje ju!

A keď sme už pri plastických operáciách, aký má na ne Soňa názor? „Nemám proti tomu absolútne nič, kým to niekto nepreženie a má isté zákroky urobené s mierou. No ak si nejaká herečka zasiahne do tváre tak, že s ňou už nevie ani hýbať a vyzerá ako niekto úplne iný, to považujem za hlúposť. Takýto krok by som v živote neurobila, bála by som sa toho. Proti úprave viečok či niečomu podobnému nič nemám, no dúfam, že to nebudem nikdy potrebovať. Na každom veku niečo je a každá vráska je pekná,“ prízvukuje pravdivo. Prirodzená je aj v oblasti módy a na svojej sestre obdivuje hlavne to, že sa nebojí experimentovať. Štylisti, teda hlavne tí českí, ju za to často kritizujú, no Sonina mladšia sestra to má „na háku“.

Sestry Norisové sa vo všetkom podporujú a majú silné sesterské či kamarátske puto, ktoré si Soňa váži. „Neviem si predstaviť, že by to bolo inak. Milujú sa aj naše deti a často sú spolu. Ak nám nevyjde spoločné stretnutie, vždy zariadime, aby sa stretli aspoň ony. Je síce medzi nimi sedemročný rozdiel, no im to vôbec neprekáža,“ konštatuje spokojne.

