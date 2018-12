Ktorá herečka sa mu núkala do postele? Režisér Peter Núñez prehovoril o zákulisí a konfliktoch v šoubiznise

Nedávno RTVS rozvírila verejnú mienku zaradením Jozefa Tisa do upútavky v pripravovanom projekte Najväčší Slovák, ktorý režírujete. Tušili ste, ako pobúrite ľudí?

Tušil som, že tento projekt vyvolá medzi ľuďmi rôzne diskusie. Najlepšie na formáte Najväčší Slovák je to, že sa do verejného priestoru presadí debata o vlastných dejinách. O ich svetlých aj temných momentoch. V súčasnosti prebieha hlasovanie a sám som zvedavý, ktoré osobnosti budú pre Slovákov tie naj.

Kritika sa na vás zniesla aj za to, že víťaz šou Zem spieva Martin Repáň ani po vyše pol roku nedostal výhru...

Martinov otec aj po jeho víťazstve tvrdo uprednostňuje školu pred „šoubiznisovými“ možnosťami, ktoré synovi prinieslo víťazstvo v Zem spieva. A myslím, že robí dobre. Vystúpenia v Amerike zrealizujeme počas budúceho leta a dúfam, že sa nám podarí prekonať Martinove očakávania. Trpezlivosť aj v televízii ruže prináša.

Stáli ste za mnohými televíznymi projektmi. Dá sa povedať, či je niektorý vaša srdcovka?

Pravdepodobne Let’s Dance, noblesný a elegantný program. Posledné tri roky je však pre mňa top projektom Zem spieva, pôvodný formát, ktorý sme nekúpili, ale vymysleli. To, že Zem spieva zaradila do katalógu svetová distribučná spoločnosť a že je reálna šanca predať ho do Turecka, Francúzska a iných krajín je bonus, v ktorý som nikdy nedúfal.

Máte recept, ako program zachrániť vo večernom priamom prenose, keď na skúške zívate?

Jasné, musíte z toho vykorčuľovať. Vtedy prichádza nadpráca moderátorov, vymýšľajú sa motívy a často pomôže čaro televízneho okamihu.

Kto je pre vás ten moderátor, na ktorého sa viete spoľahnúť, že dokáže zachrániť situáciu?

Takých je mnoho. Myslím, že Slováci si ani neuvedomujú, aká silná generácia moderátorov tu je. Keď sme začínali so SuperStar okolo roku 2005, do prime timu sa začali dostávať moderátori schopní improvizovať. To bol výrazný generačný zlom, Adela je jeho najvýraznejším predstaviteľom. Ale týka sa to aj Pyca, Marcela Forgáča, Juniora, Miša Hudáka, Andreja Bičana… Zároveň je stále aktívna generácia Ivety Malachovskej, Martina Nikodýma, ale aj Aleny Heribanovej. Ako hovorím, situácia výborná, stabilizovaná, ale v takýchto momentoch to začína trochu „smrdieť“. Je v našom záujme, aby sa znova rozvírila hladina. Neviem, či S hudbou vesmírnou znamená nástup novej moderátorskej vlny, ale myslím, že by nové šťuky v rybníku každému prospeli.

Adela je dnes pojem, ale keď ste s ňou začínali, nepredstavovala pre vás riziko?

Najväčšie riziko pri SuperStar na seba zobral Richard Rybníček, vtedajší riaditeľ RTVS, ktorý urobil pomerne šialenú vec. Kúpil šou, ktorú práve kvôli riziku neúspechu na Slovensku nechceli kúpiť ani komerčné televízie. Navyše najal začínajúceho režiséra. Ja som dovtedy nemal za sebou takú veľkú šou. Nehral na istotu, nedržal sa pri stene, bol schopný riskovať a ja som mal to šťastie, že práve v tom okamihu som bol pripravený prijať takúto ponuku. Čo sa týka moderátorov, napísali sme si na papier všetky možné mená, ale urobili sme aj konkurzy. Adela sa v zoznamoch neobjavila medzi tými, s ktorými sme počítali ako s favoritmi. Ale keď prišla na konkurz, zasvietila takým spôsobom, že všetko bolo jasné.

SuperStar ste však posledné roky už nerežírovali. Prečo?

Po troch sériách na Slovensku, keď sa už začal objavovať stereotyp, nás nakopla idea robiť tento formát ako česko-slovenský. Dnes absolútne bežná vec, v roku 2008 revolučný počin. Obavy boli obrovské. Pamätám sa, že po zhliadnutí prvej epizódy mal manažment Novy požiadavku, aby sme Adelu predabovali do češtiny. Mali obavu, že hlavne mladí ľudia v Česku jej nebudú rozumieť. Našťastie, vtedajší riaditeľ Vašo Mika ich presvedčil, že je to nezmysel. A Adela zostala Adelou aj v Česku. Potom som sa však dostal do veľkého sporu s Adrianom Sarbu a celým vtedajším, viac-menej rumunským manažmentom, ktorý ovládal Novu aj Markízu. Spor sa skončil tým, že mi zarezali akýkoľvek biznis s ich skupinou. Chtiac-nechtiac, musel som začať takmer odznova. Mal som s nimi exkluzivitu a naozaj ma to zasiahlo. Dnes som za to vďačný. Posunul som sa úplne inam. So Super- Star som začínal ako tridsaťročný, bolo by dosť smiešne, keby som ako päťdesiatročný robil stále to isté.

Stretli ste sa s hviezdnymi maniermi našich celebrít?

Ostré incidenty sú zriedkavé, lebo som skôr pokojná povaha, takže len tak ľahko nevykypím. Nepamätám si, že by som za niekým zabuchol dvere a povedal: Nikdy viac.

Budú to už dva roky, čo bol v kinách váš prvý film Všetko alebo nič. Ako vám napadlo prejsť od šou k filmu?

Iritovalo ma tvrdenie, že slovenskí diváci neakceptujú slovenský film. Bol som presvedčený, že to je len preto, že sa im len neponúkajú filmy, ktoré by mohli akceptovať. Vybral som si žáner, námet a skočil som do hlbokej a divokej rieky s názvom Všetko alebo nič. A potom som sa dlhé roky modlil, aby som sa neutopil.

Boli chvíle, keď ste to chceli vzdať?

Na istý čas sa z toho stala nočná mora, dva- či trikrát to vyzeralo, že ho nedokončíme a stratím už minutých sedemstotisíc eur. Priznávam, manželka sa so mnou párkrát nerozprávala, keď som jej nevedel odpovedať, kedy a ako sa nám to vráti. (Smiech.) Mohol ma zachrániť len zázrak, a ten sa stal. To, čo sa dialo po uvedení filmu do kín, prekročilo aj moje najodvážnejšie odhady.

Nedávno ste začali točiť ďalšie dva filmy. Trúfate si.

Mám finančného partnera, ktorý verí môjmu projektu. Spoločne sme založili spoločnosť Trinity Pictures. Jej úlohou je natočiť do konca roka 2020 štyri filmy. Ja zodpovedám za to, že sa tak stane. V týchto dňoch sa v Prahe končí natáčanie prvého titulu. Je to evitovka s názvom Príliš osobná známosť, ktorá by do kín mala prísť v máji 2019. Vo filme hrá napríklad Eliška Balzerová, Táňa Vilhelmová, Ľuboš Kostelný, Petra Hřebíčková. A máme za sebou aj niekoľko natáčacích dní akčného filmu s Rytmusom v hlavnej úlohe. Vzišiel z vašej dielne aj prepadák?

Cítite vnútorne, že nie ste pyšný na niečo, pod čo ste sa podpísali?

Veľakrát sa mi to stalo, napríklad Talentmánia nám vôbec nevyšla. Keď Talent odišiel z Markízy do JOJ-ky, spravili sme taký trucpodnik. Narýchlo a zle.

Volajú vám nádejné hviezdy a vtierajú sa do priazne?

Ak by som vstupoval do tejto kariéry s tým, že si obohatím sexuálny život, tak nič moc. Naozaj sa žiadne ponuky tohto typu okolo mňa nediali.

Viacero vašich rovesníkov v šoubiznise sa rozvádza, lebo sa zahľadeli do mladšej. Vás to obchádza?

Hej, asi neberiem tie isté tabletky ako oni. Mám päťdesiat rokov, som katolík, mám vysoký tlak, super ženu. Dievčatá by asi boli sklamané. Prečo im spôsobovať stres?

Takže ženy vám neskáču do postele. A čo falošné mužské kamarátstva?

Zase nuda. Nemám priateľov. Náš obľúbený rodinný vtip je, že deti povedia: Zajtra sa stretneš s kamošmi! A potom sa smejú. Aj keď to možno nevyzerá, som introvert, a keď môžem, zavriem sa doma a čítam si knižku a teším sa, že vidím stále tú istú ženu a tie isté deti. A teraz neviem, či sa moja žena poteší, alebo bude urazená. (Smiech.)

Deti sa rysujú, že pôjdu vaším smerom?

Zatiaľ nie, majú sedemnásť a devätnásť a čakám, čo sa z nich vykľuje. Keď príde reč na ich budúcnosť, väčšinou sa pohádame. Ale vždy si poviem, že som rád, že si idú svojou cestou.

Chodia s vami na pľac?

Videli v princípe všetko, v závislosti od veku a situácie chodievali so mnou do práce a vedia, čo obsahuje. A hlavne, ja si nosím prácu domov, nemám rozdelené svety. Možno práve preto, že deti vidia aj zákulisie, nie sú očarené hviezdnym prachom. Vo výsledku je každá kreatívna robota nudná rutinná práca, keď si musíte odsedieť na zadku každú sekundu.

Pozeráte telku cielene, zahraničné projekty kvôli inšpirácii?

Systematicky sa snažím pozrieť všetky slovenské televízne novinky, snažím sa vytvoriť si na ne názor. Zahraničné televízie sledujem väčšinou na dovolenke. Ak mám pocit, že niečo robím super, dostanem väčšinou facku, lebo vidím veľa excelentných, nedostižných vecí. A mám sa opäť o čo snažiť. Mám o čom snívať.

Evidentne ste sa našli vo svojej profesii.

Hej, som šťastný. Našiel som sa v práci. Mám ja nejako veľa šťastia v živote. Až čakám, čo príde. Ale myslím, že aj keby som bol horár, po nanosení všetkého dreva by som začal nosiť drevo späť do lesa. Moja práca je môj život.

Stíhate aj hobby?

Veľa čítam, čokoľvek. Jem knižky rad radom a teším sa z toho. Vzdelaním som historik, takže čítam veľa kníh viazaných na históriu, ale aj detektívky, aj ženské romány, klasickú literatúru. Na dovolenke som prečítal Krčmárskeho kráľa od Rázusa, takéto veci dávam pomerne s radosťou.