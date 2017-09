Ktorí celebritní muži si liečia komplexy mladšími partnerkami?

Zrejme každý pozná vo svojom okolí bližší či vzdialenejší prípad, keď muž po štyridsiatke alebo okolo päťdesiatky začne vystrájať psie kúsky. Zrazu zmení imidž, nosí najnovšie módne vychytávky, začne sa venovať adrenalínovému športu a o pár týždňov v garáži zaparkuje nový tereniak alebo športový model auta. K tomu nesmie chýbať čerešnička na torte – výrazne mladšia dáma. Vieme však, že tento jav nie je zvrátenosť tejto doby. „Aj v minulosti to bolo tak, že chlap bol zvyčajne starší než žena. Ale v prípade výrazných vekových rozdielov to už nie je až také bežné. Ešte stále je menej bežné, ak má žena výrazne mladšieho partnera,“ hovorí sexuológ, urológ Ivan Kubiš.

Nezvládajú vek

Keď muž odíde za inou, nie vždy ide o neprekonateľné partnerské problémy. Odborník otvorene hovorí, že tak ako ženy ani muži nevedia starnúť a pohľad na seba ich v istom veku začína desiť. „Aj u mužov ide sebavedomie vekom dole. Keď sa muž pozrie na seba do zrkadla, vidí, že to nie je také, ako keď mal dvadsať alebo tridsať rokov. Mnohí sa snažia niečo dobehnúť, kým sa ako-tak dá, a liečia si nízke sebavedomie mladšími partnerkami, drahými autami, exkluzívnymi dovolenkami aj nákladnými darčekmi pre priateľku. Začnú viac dbať o to, čo si oblečú, a chcú byť moderní, aby boli atraktívni pre mladé partnerky. Aj takto si muži liečia boľačky z veku,“ hovorí sexuológ s úsmevom.

Prečo ich chcú?

Pre mladú ženu je starší muž zaujímavý, pretože má väčšie skúsenosti než jej rovesníci. „Žena si v podstate vyberá materiálne zdroje pre seba a svoje deti, aby ich bol muž schopný uživiť, aby to nebol chudák spod mosta,“ tvrdí sexuológ s tým, že ide aj o to, že u staršieho muža cíti žena väčšiu oporu.

Príde aj o tie nové gate

Prírodu neoklameme a pribúdajúci vek nikto nezastaví. Je úplne prirodzené, že mužov fyzicky viac priťahujú mladšie ženy. Aj dámy v zrelom veku sa určite radšej pozrú na mladého fešáka než na plešatého rovesníka, no rodinu kvôli nemu väčšinou neopustia. Muži sa však do týchto rizikových vzťahov vrhajú. „Často pri tom prídu o všetko – manželku, deti aj o peniaze, ktoré utratia s mladšou partnerkou. Veľakrát sa stane, že vzťah s mladšou ženou sa vyčerpá vyčerpaním konta,“ tvrdí odborník s úsmevom. Veria páni v rokoch svojmu novému vzťahu a tomu, že ide o lásku? „To je dobrá otázka, ale nedá sa na ňu odpovedať. Nedá sa to paušálne povedať. Ak sú ľudia zamilovaní, na veku nezáleží. Nikto v zamilovanosti nevidí, ako ich vzťah vyzerá v skutočnosti. Atraktivita mladých žien a zamilovanosť starších mužov zohrávajú svoju rolu a zrejme na tom to funguje. Časť mužov určite verí, že je to vzťah, ktorý vydrží. Každý vzťah je vo vesmíre neopakovateľný. Záleží na tých dvoch ľuďoch,“ uzatvára Ivan Kubiš.