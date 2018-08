Lacko zo SuperStar: Stúpla mu sláva do hlavy. ODMIETA pomoc, o ktorú by sa iní trhali

Hviezda zo SuperStar, sedemnásťročný Ladislav Angyal, skončil pred bránami semifinále. Po tom, ako sa dozvedel verdikt od porotcov, hovoril o svojich pocitoch na kameru. Neudržal slzy. V skutočnosti to však nebral až tak tragicky. „Možno sa zdalo, že po vypadnutí bol smutný, berie to však s nadhľadom,“ priznal Lackov manažér Pavol Konštiak.

Chcú ho

Šéf poroty Paľo Habera mladíkovi otvorene povedal, že do štyridsiatky superstaristov sa dostal preto, aký je človek. Narážal na Laciho veselý, bezprostredný prejav, ale aj na jeho sociálnu situáciu – žije totiž s chorou mamou v jednej izbe. Vďaka speváckej súťaži sa však táto situácia už čoskoro zmení. Ľudia mu prostredníctvom Nadácie Markíza poslali desaťtisíce eur, za ktoré si bude môcť s mamou zadovážiť nové bývanie. Okrem toho vďaka Super- Star si už teraz môže privyrobiť nejaké „drobné“. „O Lacka je záujem. Na vystúpenia ho pozývajú nielen Slováci, ale aj Česi. Posledný aprílový víkend bude mať veľké vystúpenie s Leošom Marešom v Prahe,“ dozvedeli sme sa od manažéra. Sumy, za ktoré Laci vystupuje, sú vraj „minimálne“.

Porušuje pravidlá

Aj keď je Laci na obrazovke iba pár týždňov, na spoluprácu ho oslovujú aj známi interpreti. „Zistili sme však, že sa chcú na ňom len priživovať, teda na jeho mene,“ prekvapuje tvrdeniami Pavol Konštiak, ktorý si zobral Lacka pod ochranné krídla bez nároku na odmenu. Lacko Angyal na kastingu do SuperStar zaujal najmä tým, že predviedol vlastnú tvorbu. Pesnička Pošta bola naozaj chytľavá a v máji k nej začnú natáčať v Žiline aj videoklip. Zahrá si v ňom zopár detí, ale nikto známy. Zdá sa, že nádejný spevák si dáva od umeleckej tvorby pauzu. „Momentálne neskladá žiadne nové piesne,“ hovorí manažér. Na Lacka má však ťažké srdce pre iné veci. „V poslednom čase mu veľmi stúpla sláva do hlavy a odmieta navštevovať učiteľku spevu, ktorú sme mu vybavili zadarmo. V rámci pracovnej zmluvy porušil niektoré pravidlá a to kvôli futbalu, ktorému sa chce venovať viac ako spevu,“ prekvapuje Pavol Konštiak.