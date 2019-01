Lady Gaga chcela zatieniť najslávnejšie herečky! Nepomohlo však ani to, že ukázala nahú...

Kto by si tohto roku odniesol glóbus za najväčšie sklamanie večera a komu to najviac pristalo?

Dlhý nos

Bez diskusie by to bola Lady Gaga, ktorá sa musela zmieriť s tým, že film Zrodila sa hviezda jej priniesol „iba“ cenu za najlepšiu filmovú skladbu. Je totiž spoluautorkou hitu Shallow. V róbe od Valentina a náhrdelníku od Tiffanyho bola neprehliadnuteľná, no na to, aby ju filmový svet akceptoval ako herečku, to nestačilo. Môže však ešte dúfať, že si herecké renomé vylepší na Oscaroch.