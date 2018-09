Lekár odhalil tajomstvo Darinho ucha. Náušnicami si stimuluje...

„Francúzsky lekár Paul Nogier v päťdesiatych rokoch minulého storočia zistil zaujímavú vec. Jeho pacientom, ktorým istý liečiteľ vypálil na uchu malú jazvičku, sa uľavilo od bolesti chrbtice. Prišiel na to, že ucho predstavuje mikrosystém, do ktorého sa dokáže premietnuť celý človek, konkrétne novorodenec v maternici. Ušnica predstavuje hlavičku,“ hovorí MUDr. Boris Ivanič, špecialista na akupunktúru. Francúz začal svoje poznatky prednášať na medzinárodných fórach a k jeho teórii sa prihlásili aj Číňania. „Ucho má veľké spojenie s niektorými hlavnými nervami, ktoré vedú priamo do mozgu,“ vysvetľuje. Cez ucho teda dokážeme ovplyvniť množstvo procesov v tele.

Pozor na stimuláciu

Akupunktúra používa na stimuláciu bodov ihličky, akupresúra malé guľôčky, ktoré sa nalepia na miesto a vyvíjajú tlak. Aj prepichnutie ucha náušnicou znamená stimuláciu. Dobrú alebo zlú? „Je to veľmi individuálne. Netreba sa síce báť, že prepichnutím ucha dôjde na niektorom z orgánov k fatálnym trvalým následkom, ale pri zdravotných problémoch treba pamätať aj na náušnicu v uchu,“ hovorí lekár.

Odporúča, ak si chcete dať do ucha ozdobu, je dobré skonzultovať to s odborníkom, ktorý poradí, ktorým častiam sa radšej vyhnúť. „Každý organizmus má samoliečiace schopnosti, a práve pírsing ich môže utlmiť,“ varuje.

Aby sme však nešírili paniku – náušnica v uchu neznamená, že „vypnete“ napríklad mechanizmus, ktorým telo každú sekundu likviduje rakovinové bunky, ktoré sa tvoria v každom z nás. „Ak organizmu postavíte do cesty prekážku, vie si nájsť svoju cestu a vyrovnať sa s tým. Je však pravda, že náušnica môže stimulovať bod až príliš. A vtedy je skôr na škodu,“ hovorí MUDr. Ivanič, ktorého sme požiadali, aby sa pozrel na ucho speváčky Dary Rolins. Zistil zaujímavé skutočnosti:

ZRAK

Oblasť ušnice prirodzene stimuluje zrak. „Aj námorníci si kedysi dávali veľké náušnice, aby lepšie videli,“ hovorí lekár. Ak sa dierka v uchu zapaľuje, začervenáva alebo je bolestivá, môže to znamenať, že dochádza k nadmernej stimulácii bodov, čo negatívne ovplyvní zrak – neznamená to, že sa vám zhoršia dioptrie, ale oči budú citlivé na svetlo, prach, chlad, vietor či počítačovú obrazovku.

PSYCHIKA

V tejto oblasti sa projektuje krčná chrbtica, oblasť kmeňa mozgu, z ktorého vedú hlavné nervy. Stimulácia v bode môže priniesť fyzickú aj psychickú úľavu. Ak sa dobre napichne, má upokojujúci účinok. Speváčka je v šoubiznise pod tlakom, takže má náušnicu naozaj na dobrom mieste.

Ale POZOR, prestimulovaný bod môže negatívne pôsobiť na svalstvo, ktoré pomáha držať krčnú chrbticu.

RUKA A BODY POTRAVINOVÝCH ALERGIÍ

V tomto mieste sú body napojené na črevo a ich stimulácia dokáže ovplyvniť, či už pozitívne, alebo negatívne potravinové alergie.

- Miesto ovplyvňuje aj ruku. Dlhšia stimulácia bodu môže viesť napríklad k oslabeniu alebo bolestivosti zápästia. Ak sa bod napichne dobre, môže to byť prevencia pred zranením pri prudkom pohybe rukou.

POHYB

Bod, kde sa projektuje koleno a časť do polovice stehna. Môže byť prevenciou pohybových zranení. Dara je dobrá tanečnica a venuje sa joge, zranenia sa jej vyhýbajú, možno ju chráni aj náušnica.

Ktorý kov si vybrať?

Kovy majú rôznu schopnosť stimulácie vzhľadom na svoje fyzikálne vlastnosti. Najlepší potenciál má zlato, striebro skôr tendenciu tlmiť. Chirurgická oceľ je neutrálna. Ak cítite akúkoľvek nepohodu, náušnica by mala ísť von, pretože sa vytvára negatívna stimulácia.

Pozor na pupok

"Pírsingy v pupku, resp. na bruchu, ak sú neustále dráždené oblečením a zhoja sa jazvičkou, môžu negatívne ovplyvňovať plodnosť a močové cesty," varuje MUDr. Boris Ivanič. Dara pírsing v pupku nenosí.