Lenka z Farmy si riadne zavarila : Utiekla zo strachu a postavila do pozoru aj esbéeskárov

Každý hľadá „správnu“ životnú cestu. To znamená takú, ktorá mu vyhovuje. Snaží sa o to aj mamina osemmesačného chlapca Lenka Horníková, ktorá sa prihlásila do šou Farma. Tvrdila, že sa chce zviditeľniť a za týždeň sa jej to na chvíľu podarilo. Presne toľko totiž Lenka vydržala na statku s cudzími ľuďmi. A za jedno svoje rozhodnutie bude musieť niesť následky.

Hanbím sa

Lenka patrí k tým ľuďom, s ktorými sa osud nemaznal. Kým sa dostala pred kamery, zarábala si spôsobom, za ktorý sa teraz hanbí. Robila tantrické masáže.

S expriateľom sa rozhodli, že si urobia dieťatko a tak sa aj stalo. Lenže láska dlho nevydržala. Po bitkách, ktorých ju neušetril dokonca ani v tehotenstve, sa Lenka rozhodla od svojho partnera odísť. Znamenalo to odísť zo školy a začať zarábať. „Chcela som sa postarať sama o seba a pomôcť aj rodičom. Keďže som nemala dostatočné vzdelanie, išla som robiť tantrickú masérku. Nevedela som, ako inak si zarobiť peniaze. Hanbím sa za svoju minulosť,“ priznáva smutne. Pre tých, ktorí netušia, o čom Lenka hovorí, tantrická masáž je masáž nahého tela. Viac-menej ide o hladenie a ak má klient záujem, nevynechávajú sa ani intímne partie. No tantrická masáž by sa nemala zamieňať s erotickou.

Hľadala pomoc

Lenka na Farme priznala, že sa v ťažkom období snažila hľadať pomoc, a s pomliaždeninami, ktoré jej spôsobil bývalý partner, bola aj u lekára. Pokoj vraj od neho však nemá ani po rozchode.

„Bývalý ma sleduje a dáva mi všetko za vinu. Hovorí, že malého zanedbávam alebo tak… Aj od neho (bývalého pozn. redakcie) som si chcela na Farme oddýchnuť. Stále sa mi vyhráža, že si ho chce zobrať do opatery,“ hovorila zúfalá Lenka, ktorá sa pred kamerami aj rozplakala, pretože jej bolo smutno za synom. Tvrdila dokonca aj to, že ju chcel priateľ zabiť.

Je dosť možné, že práve strach, aby nestratila syna ju dohnal k úteku.

Vykašľala sa na vlastné plány

Farmárska výhra sedemdesiatpäťtisíc eur je viac ako lákavá. Aj Lenka si chcela vďaka nej zabezpečiť vlastné bývanie a lepší život pre syna, aby nežil v chudobe ako ona. No boja sa vzdala skôr, ako sa začal. Jej spolusúťažiaca Miška si ju totiž vybrala do duelu, ale temperamentná Lenka urobila, čo nikto nečakal. Tesne pred duelom zmizla z duelantskej chatky a ohrozila tak celý duel. Riadne tak vystrašila celý tím, ktorý sa pustil do pátrania.

Nešťastnú Lenku nakoniec našli, ale v súťaži už pokračovať nebude. Zdá sa, že strach, že by mohla prísť o dieťa, bol väčší ako túžba po lepšom živote. Bola na úteku domov za svojím synom.

Ťažko povedať, či si v tej chvíli uvedomovala, že jej hrozí za útek nejaká sankcia. Niektorí farmári dokonca tvrdili, že ich jej počínanie neprekvapuje.

Lenže do súťaže sa prihlasovala s vedomím, že musí dodržiavať isté pravidlá. Bolo to jej slobodné rozhodnutie, a tak bude musieť niesť aj následky.

Lenke po celý čas na farme prechádzalo, že veľmi nepriložila ruku k dielu. Tvrdila, že nerobí doma a nebude ani na Farme. Ohrozenie chodu celej šou jej však už neprejde. „Voči Lenke boli vyvodené dôsledky, ale výšku pokuty ani detaily zmluvy nezverejňujeme. Dokonca prebehli aj zmeny, čo sa týka SBS priamo v areáli, aby sa podobným veciam zabránilo,“ povedala pre Šarm PR manažérka Markízy Michaela Hircová.

Ťažké detstvo

Kto pozná Lenkin príbeh, z jej správania nie je vôbec prekvapený. Nevyrastala totiž v pokojnom prostredí. Rodičia nemali veľa peňazí a dospelo to až k tomu, že rodina pár dní musela žiť doslova na ulici, pretože v exekúcii prišli o byt. Lenkin otec holdoval alkoholu a mal násilnícke sklony.

V škole Lenku šikanovali a deti jej neodpustili ani skromné oblečenie, a tak bola často terčom posmechu.

Mama nedokázala byť deťom oporou, pretože sama bola zo situácie nešťastná. Teraz Lenke pomáha so synom a žije v jednej domácnosti so starším priateľom, Lenkou aj jej bratom.

Lenka verila, že práve Farma zmení jej život, no zdá sa, že ani táto cesta nebola správna.