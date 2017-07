Je vôbec tehotná?! Americká modelka šokuje vyrysovaným bruchom v pokročilom štádiu tehotenstva!

Jedno dieťa už má, zdravého chlapca Jamesa. Aj vtedy však pôsobili jej fotky v pokročilom štádiu tehotenstva skôr ako vtip. No syn sa narodil zdravý a veľký. Teraz čaká Sarah druhé dieťa a situácia sa opakuje. Na svoje konto na sociálnej sieti vešia fotky, ktoré sú od predstavy ženy v šiestom mesiaca ťarchavosti na hony vzdialené. Je zdravé byť v tehotenstve takto extrémne štíhla?

Štíhla tehuľka

Jedna skupina ľudí Sarah obdivuje, že sa v tehotenstve nevykŕmila na veľrybu, druhá ju kritizuje za nezdravý prístup k výžive dieťaťa. A kde je pravda? Je jasné, že modelka predvádzajúca exkluzívnu spodnú bielizeň si na svojom tele zakladá a tvrdo na ňom drie. Takmer každý deň dokumentuje na instagramovom konte náročné tréningové zostavy, takže jej výzor nie je o tom, že za celý deň zje jedno jablko. Nie je to typická vychudnutá modelka s nezdravou vizážou.

Postavu má svalnatú a dodržiava aj zdravý jedálny lístok. Počas prvého tehotenstva pribrala deväť kilogramov, čo, mimochodom, mnoho lekárov odporúča ako zdravý hmotnostný prírastok a aj jej gynekológ to označil ako adekvátne. Najmä keď mnoho nastávajúcich matiek si v tehotenstve hovorí: Teraz je môj čas, nemusím sa obmedzovať, doprajem si, čo len chcem…. A priberú dvadsať-tridsať kíl, ktorých sa po pôrode aj roky nevedia zbaviť.

Aj ona hrešila

Vyrysované brucho sa Sarah podarilo zachovať aj počas tehotenstva s Jamesom. Na jeho úkor to však nebolo: „Tak ako mnoho žien, aj ja som spočiatku mávala ranné nevoľnosti, ktoré trvali aj celý deň a cítila som sa odporne. Ale po troch mesiacoch som už mala chuť jesť kuratá a steaky, veľa zeleniny a ovocia. A čím viac som sa blížila ku koncu, tým väčšie tehotenské chúťky som mala. Túžila som po burgeroch, iné dni som zas bažila po vafliach. Bolo to veľmi chaotické, ale úžasné. No nepovedala som si, že som tehotná a môžem jesť za dvoch. Jedla som však častejšie, pretože tehotenstvo vám veľa berie a telo si teda žiada viac živín,“ vysvetlila Sarah. Ak má žena na niečo chuť, podľa nej si má trochu dopriať. „Ale ak to neustriehnete a budete jesť každý deň koláče, to už môže byť problém,“ varuje sexica.

Cvičenie obmedzila

Kým Sarah otehotnela, cvičila tri- až päťkrát v týždni. A teraz? „V tehotenstve som trénovala menej intenzívne. Necvičila som tak často, lebo som bola vyčerpaná a bolel ma chrbát, lebo moje dieťa bolo dosť veľké, vážilo štyri kilá! Mnoho žien mi písalo o rady. Ale je ťažké byť v najlepšej forme svojho života v tomto období, preto je dôležité byť vo forme ešte predtým, ako otehotniete,“ odporúča modelka.

Pohoršuje?

Po pôrode zdravého syna neváhala zverejniť na instagramovom konte záber, ako ho dojčí. Napísala k nemu status, že ak sa niekomu fotka nepáči, má ju prestať sledovať namiesto toho, aby písal nenávistné komentáre. „Na fotke nie je nič zlé. Neukazujem tam bradavku ani nič nevhodné,“ obhajovala sa. Vysvetlila, že fotografia vznikla počas toho, ako jej priateľka fotila syna a počas pauzy ho išla nakŕmiť. „Ako som ho dojčila, kamarátka začala cvakať, a keď mi potom poslala všetky fotky, pripojila aj túto a napísala, že podľa nej je nádherná. Preto som sa rozhodla zavesiť ju na Instagram, je pre mňa výnimočná. Myslím, že dojčenie je úžasné a odporúčam ho každej matke,“ komentovala intímny záber.

Rovnako ako počas prvej gravidity, aj teraz vešia Sarah fotografie na sociálnu sieť a „provokuje“ objemnejšie tehuľky. „Aj v predošlom tehotenstve som bola pokojná, pretože som od lekára mala vždy pozitívne správy, že dieťa má normálne miery a je zdravé. A rovnako je to aj pri tomto tehotenstve,“ odkazuje neprajníkom štíhla budúca mamička.

Franci Cohenová, osobná trénerka, športová psychologička a certifikovaná nutričná poradkyňa, potvrdzuje, že mať v tehotenstve telo ako Sarah je normálne a je možné dosiahnuť ho zdravou cestou. „Najdôležitejšie je byť čo najviac fit už pred tehotenstvom,“ dáva za pravdu modelke a dodáva, že prvým krokom k pevným brušným svalom je jesť malé porcie počas dňa. Pomáha to udržať celistvosť svalov, vďaka čomu sa neroztiahnu.

