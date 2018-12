Lindina mama z Oteckov, herečka Oľga Solárová: O manželstvo som musela bojovať

Herečka Oľga Solárová veľa rozhovorov neposkytuje, vraj nie je extrovert. „Ale môj muž povie aj za mňa,“ smeje sa a dodáva, že v tom sú rozdielni. Jej manželom je známy herec Ivan Romančík (68), spolu sú už tridsaťšesť rokov, predtým spolu chodili tri roky a majú syna Ivana, dcéru Ninu a vnučku Tamarku. Momentálne sa herečka objavuje v seriáli Oteckovia, ale neušla sa jej kladná postava. Seriálová Eva Macková, mama Lindy, ktorú hrá Mary Bartalos, je jednoducho neznesiteľná. V jednom kuse chce riadiť dcérin život, dohaduje jej rande a stará sa jej do vzťahov. Oľga Solárová však tvrdí, že táto postava je jej pravý opak. „Je to v rozpore so mnou. Som človek, ktorý sa riadi heslom – Ži a nechaj žiť. Málokedy som sa našim deťom miešala do života, ani sa nemiešam. Očakávam od nich podnet, aby som sa starala. Keď niečo odo mňa potrebujú, tak im poradím, pomôžem. Ale nevyvíjam aktivitu,“ prezrádza, ako to funguje u nich doma.

Nezaujíma ma, kto si čo myslí

So seriálovou postavou nemajú spoločných viac vecí. „Eva je veľmi jednoduchá žena, vidí veci čierno-bielo, zaujíma ju len, čo si o nej myslia susedia. Takíto ľudia existujú aj v reálnom živote. Nežijú svoj život, ale prispôsobujú sa svojmu okoliu. Bola pre mňa výzva zahrať si ju,“ dodáva herečka. Je spokojná, že jej reálny život sa od Evinho odlišuje. „Som typ, ktorý ide sebavedomo za svojím. Neprispôsobujem sa ani móde, ani ľuďom. Nechcem sa rúhať, ale asi to vychádza z toho, že som spokojná tak, ako som. Som vyrovnaná so všetkým, čo mi život prináša, snažím sa vo všetkom nájsť vždy to dobré a optimistické. Nepodlieham zlej energii okolia,“ hovorí.

Ťažké skúšky

Oľga Solárová priznala, že nie vždy mala na ružiach ustlané a prešla naozaj ťažkými životnými skúškami. Takými, ktoré nechce zažiť žiada mama. „Mala som veľa problémov, môj syn mal istý druh rakoviny. Kamarátky mi hovorili, že ma obdivujú, ako to znášam. Nezložila som sa, neostala som v depkách, ale ďalej som fungovala. Musím však povedať, že aj môj syn mi v tom veľmi pomohol. Nezavesil mi totiž všetko na nos, snažil sa s tým bojovať sám. Milujem na ňom jeho prístup – keď začnem pochybovať, obávať sa o neho, vtedy mi len povie: Mami, nerieš. Takto ma chráni pred svojimi starosťami,“ priznáva. Niekedy sa sama sebe čuduje, kde berie toľko síl, aby sa vždy vedela postaviť životu zoči-voči tak, aby ju zlé veci neprevalcovali.

Je to na žene

Oľga Solárová si chce zachovať vnútornú pohodu a pokoj, aby ju mohla ďalej rozdávať v rodine. „Bolo by strašné, keby som bola skeptik a pesimista. Čo by deti a rodina robili? Od matiek vždy závisí vnútorné prežívanie rodiny. Keď je mama hysterická, neprajná alebo v niečom zlá, tak si myslím, že rodina sa potom rozpadá. Je to klišé, ale podľa mňa je matka hlavný pilier rodiny. Všetky vzťahy závisia od postoja ženy. Čerpám to aj zo svojej rodiny,“ hovorí. Spomenie svoju mamu: „Má osemdesiatdva rokov a je to super baba. Prešla chorobami, mala rakovinu, problémy so srdcom, berie kopu liekov, ale stále cítime, že nás dáva dohromady. Chcem si z nej brať príklad a byť tiež tmelom rodiny,“ dodáva herečka. Ani úlohu mužov v rodine nijako nezhadzuje. „Majú inú dôležitú funkciu. Ale je fajn, keď nechcú byť za každú cenu dominantní a vedia sa prispôsobiť aj žene,“ dodáva. Čo sa týka zachovania rodiny, prežila tiež svoje a za dlhotrvajúce manželstvo musela zabojovať.

Schyľovalo sa k rozchodu

S Ivanom Romančíkom tvoria stabilnú dvojicu a pre oboch je rodina na prvom mieste. „Vo svojom mužovi cítim istotu, podporu a oporu,“ znejú krásne slová z úst Oľgy Solárovej. „Aj v našom manželstve boli búrky a veľké boje. Aj u nás sa schyľovalo k rozchodu, ale teraz, keď to spätne hodnotím, povedala by som, že chvalabohu sme tým všetkým prešli. O to krajšie sa máme teraz,“ odpovedá na otázku, či považuje svoje manželstvo za šťastné. „Mám pocit, že mladé manželstvá pri prvom nezdare, ale aj nevere alebo probléme sa rozvádzajú. Nezvládnu problém, nestojí im za to ťahať spolu káru ďalej aj s ťažkosťami. Veď problémy vzťah utužujú, život predsa nie je len optimistický,“ konštatuje.

Sľub nevedel dodržať

Manžel Ivan Romančík už dávno otvorene priznal, že pre alkohol takmer prišiel o rodinu. Našťastie, dnes je abstinent a zdá sa, že s týmto zabijakom rodiny sa popasoval celkom dobre. Jeho manželka má na tom značný podiel. Intenzívne holdovanie alkoholu trvalo asi päť rokov, vtedy boli ich deti Nina a Ivan ešte malé. Aj sľuboval, ale nikdy nedokázal slovo dodržať. Jedného dňa pretiekol herečkin pohár trpezlivosti a povedala, že odíde. „Na svojom mužovi veľmi obdivujem, že kvôli rodine, aby sme ostali spolu, alkohol opustil a je abstinent. Bojovala som s tým dlho a začalo to pre mňa byť neznesiteľné. Viackrát sľúbil, že prestane piť. Stále som mu verila, aj vtedy, keď som mu dala naozaj poslednú šancu. Ak by sa vtedy nič nezmenilo, bola som na sto percent rozhodnutá, že odídem s oboma deťmi. Asi vedel, že to myslím vážne, a dokázal s tým seknúť. Napriek tomu, že som s ním mala tieto problémy, stále som ho mala rada. Pociťovala som ľútosť, prečo si kazí život. Je skvelý umelec, dobrý človek. Myslím si, že môj muž začal piť, pretože potreboval prekonávať ostych. On je veľmi citlivý, a keď sme sa presťahovali do Bratislavy, neveril si. Vplyvom alkoholu bol smelší, stratil zábrany,“ prezradila nám a dodala, že aj takéto etapy môže mať dlhoročne fungujúce manželstvo.