Loj a Kanócz sú už trojnásobní rodičia: Pred pôrodom museli urobiť toto...

Hoci to na začiatku ich rodičovstva nevyzeralo ružovo, šťastie sa obrátilo aj na nich, a to hneď v podobe troch ratolestí. Je verejne známe, že herečke Zuzane Kanócz (38) sa nepodarilo vynosiť prvé bábätko do úspešného konca, no o to viac sa spolu s Jurajom Lojom (35) tešila, keď sa im narodil syn Lucas (4). Netrvalo dlho a ku chlapčekovi im pribudla dcérka Izabella (2), ktorá do ich domácnosti opäť priniesla detský plač a džavot.

Prevaha žien v domácnosti

Pred pár mesiacmi sa práve Šarmu podarilo odhaliť TU , že sympatická herečka je v ďalšom očakávaní a ku Lucasovi a Izabellke pribudne tretí súrodenec. „Bábätko nebolo plánované a bolo to pre nás veľké prekvapenie,“ prezradila nám vtedy Zuzana. Rovnako bol z tejto správy prekvapený aj jej partner Juraj. „Mali sme už iné plány. Ale prijali sme to a tešíme sa z nášho tretieho dieťatka,“ zhodnotila pred časom herečka.

Ich očakávania z tretieho bábätka sa cez víkend zhmotnili a k dvom ratolestiam pribudla ďalšia dcérka Leyla. Podľa našich informácií sa, rovnako ako aj jej sestra Izabella, narodila v Rakúsku a Zuzka ju priviedla na svet hypnopôrodom. V Zuzkin deň D bol vedľa nej aj Juraj a myslí si, že by tento zázrak mal vidieť každý jeden nastávajúci otec. „Netreba byť frajer len v tú danú noc, treba byť frajer aj pri pôrode. Žena musí mať v chlapovi oporu a podporu a mal by byť pri nej aj v tejto situácii,“ myslí si Juraj, od ktorého by sa v tejto situácii mohol učiť nejeden chlap.

Kúpil väčšie auto!

A ako sa na príchod tretieho dieťaťa partneri pripravovali? „Prípravy sú každým dieťaťom ťažšie a ťažšie, keďže je ich tam viac. Musela prebehnúť kúpa väčšieho auta, pretože do toho starého sme tri autosedačky skrátka nevedeli vopchať,“ smeje sa šťastný trojnásobný otecko.

A je číslo tri už u nich definitívne? „Áno, aj keď som to hovoril už pri Izabellke, ale teraz je to už definitívne. Chceme byť oddaní rodičia, všetkým chceme dať rovnakým dielom a trojka je stopka,“ hovorí Juraj, ktorého okrem detí zamestnáva aj účinkovanie v šou Tvoja tvár znie povedome a takisto má plné ruky práce aj s rekonštrukciou chaty v Tatrách.