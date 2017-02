Lucia Lapišáková prežíva rodinné problémy aj pred kamerou

Blondínka sa pred dvoma rokmi rozviedla s divadelným režisérom Michalom Vajdičkom, s ktorým má dvoch synov, trinásť a osemročného. Na televíznych obrazovkách sa nejaký čas neobjavovala, ale teraz si ju do svojho tímu povolal jej kamarát, scenárista Andy Kraus. Už pri písaní prvého Paneláka sa pri niektorých scénach inšpiroval skutočnými príbehmi a zdá sa, že si nimi pomohol aj teraz.

2 roky rozvedená

Lucia s Marcelom Ochránekom hrajú manželskú dvojicu, ktorá sa zmieta v problémoch. Herečka netají, že sa do svojej úlohy dokáže dobre vžiť aj vďaka vlastnej skúsenosti. „Asi to musím prežiť v osobnom živote, aby som to dokázala precítiť na javisku alebo pred kamerou. Už dva roky som rozvedená, ale je to minulosť, ku ktorej sa nechcem vracať,“ priznáva Lucia.

Teraz však prežíva jedno z najlepších období. Aj keď nie je finančne závislá od hereckých ponúk, netají, že peniaze za seriál ju potešia. „Nečakám na to, či mi príde nejaká ponuka z divadla alebo z televízie. Pracujem aj v rodinnej firme,“ hovorí herečka, ktorá chváli svoju rodinu, v ktorej má obrovskú oporu.

Režíruje inú

Herečkin exmanžel sa vraj okrem práce venuje aj mladej herečke Monike Šagátovej, s ktorou údajne už nejaký čas tvorí pár. Mladá brunetka dostala príležitosť ako hlavná hrdinka seriálu Divoké kone, ale po jeho skončení sa už v ďalších televíznych projektoch neobjavila. Najnovšie ju však môžete vidieť v predstavení Apartmán Bristol v SND. Pod taktovkou Michala Vajdičku...

A ako je to s láskou u Lucie? Temperamentná Michalovčanka Lucia sa nechce vyjadrovať o tom, či už otvorila srdce druhému mužovi. Priznala však, že život okolo štyridsiatky si dokonale užíva. Jej synovia už podrástli, konečne má teda viac času na seba.

