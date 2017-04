Ľudia sú pobúrení, že celebrity ignorovali pohreb Věry Špinarovej. My poznáme ich výhovorky. Obstoja?

Na pohreb Věry Špinarovej prišlo štyridsaťtisíc ľudí. Tieto davy sa chceli rozlúčiť s geniálnou speváčkou, ktorá nečakane odišla po tom, čo skolabovala na svojom koncerte. Napriek tomu priam bilo do očí, že ľudí zo šoubiznisu je tam prekvapujúco málo.

Martin Dejdar bol posledný muž, ktorý objímal Věru Špinarovú (†65)

Goťák, kde ste boli?!

Všimli si to hlavne fanúšikovia Věry Špinarovej, ktorí na jej internetovej stránke písali v deň pohrebu nielen dojímavé kondolencie rodine, no aj slová plné rozhorčenia. Tu sú niektoré reakcie: „Je hanba, že nikto z pražských akože celebrít sa neprišiel s pani Věruškou osobne rozlúčiť.“ „Goťák, zachoval sa hrozne, a kde bola Zagorová, Petra Janů? To svedčí o ich úrovni…“ „Karel ide dva týždne po operácii ,kotkodákať‘ Zemanovi na párty, ale objednať vrtuľník a ísť si uctiť pamiatku Vierky, na to je lakomý. Charakter sa poznal...“

Vykašľali ste sa na ňu! Fanúšikovia Věry Špinarovej (+65) v deň jej pohrebu naložili Karlovi Gottovi a iným celebritám

Vynesú ťa v zuboch!

Na pohreb neprišli ani speváčkini exmanželia Vítězslav Vávra (63) a otec jej syna Adama, hudobník Ivo Pavlík (83). V ich prípade to však nebola ignorácia, obaja majú zdravotné problémy. A spievajúci bubeník sa navyše dostal do konfliktu s Adamom.

Vávra má vážny problém s bedrovým kĺbom, ale aj so Špinarovej synom, ktorého obvinil, že nepriamo zapríčinil speváčkinu smrť, lebo ju pracovne preťažoval.

„Jej manažment vrátane jej syna odsúhlasil množstvo koncertov a nebrali na ňu ohľady. Ona bola taká, že stále myslela na prácu a poctivo sa pripravovala. Bola to najlepšia speváčka v strednej Európe a nemala odísť tak skoro,“ vyjadril sa po exmanželkinej smrti Vávra pre médiá.

Adam mu vzápätí odkázal, aby na pohreb nechodil, lebo ho ochranka vynesie v zuboch.

Skolaboval aj ex

Adam však účasť zakázal aj svojmu otcovi.

Vyše osemdesiatročný Ivo Pavlík totiž chcel prísť, no nakoniec mu v tom najbližší zabránili.

Deň pred pohrebom mu totiž bolo veľmi zle, jeho žena Heidi sa bála, aby sa jeho kolaps neskončil rovnako fatálne, ako jeho ex manželky Věry.

Nakoniec sa mu síce polepšilo, no vidieť truhlu bývalej lásky by bol opäť veľký stres, preto ho vzali iba na kar.

„Tato je v Ostrave, ale nebrali sme ho sem, báli sme sa o jeho zdravie,“ vysvetlil Adam, prečo je na pohrebe iba jeho macocha, Pavlíkova súčasná žena Heidi Janků (54). Tá však mala s Věrou aj s Adamom dobré vzťahy, dokonca spolu chystali na jeseň aj spoločné turné, ktoré však prekazila nečakaná smrť.

Janů letí na Kubu

Ľudí najviac zaskočila neprítomnosť Petry Janů (64), ktorá za seba poslala iba veniec. Aj ten však vraj vybavoval jej manažér. Pritom speváčky nedávno spoločne absolvovali dve veľmi úspešné koncertné šnúry. Janů sa vyhovorila, že letí na Kubu, a tak sa musela baliť a riešiť pred odletom pracovné povinnosti. Fanúšikovia si však myslia, že cestu mohla posunúť, Špinarová by si to zaslúžila.

Objavili sa aj špekulácie, že speváčky sa pohádali, možno práve pre turné s Heidi. No možné je aj to, že Petra jednoducho po tragickej smrti a bolestnom umieraní svojho manžela nemá dosť síl zúčastniť sa na pohrebe blízkeho človeka. Gott nemá rád pohreby Práve na to, že nemá rád pohreby, sa vyhovoril Karel Gott (77), ktorý so Špinarovou naspieval hit Paganini.

„Priznám sa, že nerád chodím na lúčenie s ľuďmi, na ktorých si chcem uchovať len pekné spomienky, nie tie smútočné,“ vysvetľoval maestro, ktorý však neposlal ani len veniec. A neospravedlňujú ho ani jeho vážne zdravotné dôvody, pretože na oslavu narodenín Karla Vágnera (75) si čas našiel.

Zagorke sa nechcelo

Prekvapuje aj neúčasť Lucie Bílej (50), ktorá so Špinarovou naspievala jej najväčší hit Jedného dňa sa vrátiš. Hoci zlatá slávica je veľmi vyťažená, 1. apríla žiadny koncert nemala. Ospravedlniť sa dá neúčasť Petra Jandu (74), ktorý mal v deň pohrebu koncert na Slovensku.

U Hany Zgorovej (70) však už menej. Mala síce koncert v Karlových Varoch, ale v piatok. V sobotu už bola doma. A do jej rodnej Ostravy to nie je z Prahy až tak ďaleko. Veď napríklad ďalšia slávna Ostraváčka Marie Rottrová (75) prerušila dovolenku, aby sa mohla s Věrou Špinarovou rozlúčiť.

Špinarka by im odpustila

Okrem Rottrovej sa zo známych ľudí na pohrebe objavil Jaromír Nohavica (63). Na poslednej ceste zahrali speváčke jeho pesničku Mám jizvu na rtu. Rozlúčiť sa prišiel aj Standa Hložek, superstarista Petr Bende alebo Lešek Semelka.

Syn Adam však z nízkej účasti hviezd tragédiu nerobí. Ani jeho mama vraj na pohreby nechodila. Radšej doma zapálila sviečku a spomínala. Tak si azda v súkromí zaspomínala aj Hanka, Lucka a Kája…

