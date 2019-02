LUXUSNÁ oslava: Zuzana Belohorcová dopriala dcére na Miami poriadnu párty!

Samozrejme, v prípade Zuzany Belohorcovej (42) si ho užili len dospelí, ktorí sprevádzali ratolesti na párty jej dcérky. Salma oslávila deviate narodeniny na Miami, a keďže sa zúčastnilo štyridsať hostí, Salminku doslova zasypali darčekmi. Známa blondínka s manželom Vlastom Hájekom pripravili dcérke žúr v luxusnej reštaurácii Santorini by Georgios. "Bolo výborne. Salminka si to poriadne užila, mala obrovskú radosť. Úžasne tam varia, takže bolo skvelé jedlo, objednali sme ryby, chobotnice, šaláty a Salminka mala dve krásne torty. Bola nadšená, dopadlo to super," tešila sa Zuzka.

ROZHOVOR: Liečila sa pri sexi mužovi! Martina Šimkovičová prehovorila o ROZVODE

Víkend plný osláv

Ďalšia detská oslava bola v rodine moderátorky Alexandry Orviskej (35). Spoločne s expartnerom, hudobníkom Martinom Valihorom (42), gratulovala ich dcérke Viktórii k dvanástym narodeninám.

Vie to našľahať: Lucia Siposová prezradila svoju zručnosť!

Štýlovo poňal jubileum svojej manželky Veroniky moderátor Matej „Sajfa“ Cifra (39). Na tridsiatku jej doprial pobyt v exkluzívnom parížskom hoteli Plaza Athénée. Sajfa na svojej polovičke, ktorá deň po narodeninách slávila aj meniny, rozhodne nešetril – noc v najlacnejšej izbe tu stojí tisícdvesto eur.