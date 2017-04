Má 57 plastík! Do kedy to jeho koža ešte bude zvládať?

Pred nedávnom opäť navštívil kliniku plastickej chirurgie, kde vraj pobudol tri hodiny. Nešlo o však žiadny vážny zákrok. Tentokrát si nechal iba znehybnieť ďalšie časti tváre, aby nemal vrásky. Okolie oči si opäť dal paralizovaťa botulotoxínom.

Rodrigo Alves sa snaží vyzerať ako živý Ken a zrejme má pocit, že sa mu to darí. Do plastických operácii neváha investovať hotový majetok. Na to, že na sebe pracuje týmto spôsobom je patrične hrdý a fotografiami z operácii sa pýši aj na sociálnych sieťach.

Jeho telo však neprijalo každý implantát. Šarapatu mu urobila nosová chrupavka a on sa musel podrobiť neplánovanej reoperácii.

Prsné či brušné implantáty však jeho telo prijalo skvele a Rodrigo sa tak môže chváliť umelými tehličkami na bruchu.