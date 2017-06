Má frajera! Prezidentova dcéra Natália Kisková zatiaľ nevie, či je to vážne

Minulý rok sa prezidentovmu synovi narodila dcérka Mia, tento rok očakáva bociana samotná hlava štátu. Jeho manželka Martina by v auguste mala porodiť ich tretie spoločné dieťa. Preto je namieste otázka, či neplánuje náskok brata a otca dobehnúť aj Natália.

Vlastné zatiaľ nie

„Hovorím si, že budujeme takú veľkú dynastiu, že sa niekto musí o ňu aj starať. Takže ja sa veľmi rada budem venovať novému súrodencovi, rovnako ako sa venujem neterke. Veľmi ma to baví. Takto si odďaľujem svoju túžbu mať deti. Materinské pudy určite mám, ale ešte mám čas. Tikanie biologických hodín zatiaľ nepočujem,“ netají Natália, ktorá po pôsobení v Londýne a Prahe aktuálne pracuje v Bratislave vo firme druhého najbohatšieho Slováka Ivana Chrenka.

Frajera tají

Z Natálie sme horko-ťažko vydolovali, že jej srdcu je niekto blízky, ale zatiaľ ho tají. „Mám niekoho, s kým sa stretávam už dlhšie. Nemôžem povedať, či je to priateľ, zatiaľ neviem povedať, či to je vážne. Je cudzinec, ale nepoviem odkiaľ, to je moje tajomstvo,“ dodala s úsmevom a nepotvrdila ani to, či ide o vzťah na diaľku.

Dvojčatá?

Či do ich rodiny pribudne v lete chlapček alebo dievčatko, to asi netušia ani samotní Kiskovci. „Neviem, čo to bude, ale myslím, že to bude celkovo prekvapenie,“ znela záhadná Natáliina odpoveď, ktorá ponúkla otázku na prípadné dvojčatá. „Že by? Uf, to by bolo veľa súrodencov naraz,“ zasmiala sa. Prezradila, že bratovu dcérku si bráva aj na celé dni a sama sa o ňu stará. „Milujem malé deti. Odkedy mám malých súrodencov a neterku, viem, že deti chcem. Je krásne mať takú veľkú rodinu.“

Ľubica Čekovská priamo povedala, čo si myslí o tom, ako si zariadil život brat Marián