Manželia Jakubiskovci: Deana vie, čo platí na jej Juraja. Hovorí mu tieto nežnôstky...

Deana a Juraj (80) tvoria manželský pár tridsaťtri rokov a keď ich človek zažije spolu, má dojem, že sú čerstvo zamilovaní. Skrátka títo dvaja sa vo všetkom našli a mladšie páry by sa od nich mali čo učiť. Ako to vlastne robia, že nezažívajú ponorkovú chorobu, keďže sú spolu doma aj v práci, prezradila pre Šarm už v minulosti. „Muž potrebuje neustály obdiv. Hneď ráno mu musíte povedať, že je úžasný. Či už kvôli tomu, že vám pripraví raňajky, alebo hocičo iné. Ak chlapa už od rána kritizujete, samozrejme, že sa mu viac bude pozdávať usmiata asistentka. Ja som to pri Jurajovi robila celý život, len čo som sa zobudila, hneď som mu povedala, v čom je úžasný.“

Vek mi vyhovuje

Podľa nej musí dať žena mužovi pocítiť, že nechodí domov len preto, aby niečo doniesol, ale aby tam cítil i obdiv a oporu. „Starší muž ako partner je pre mňa autorita, je skúsenejší a dokáže ma usmerniť, čo som v živote vždy potrebovala. Musím konštatovať, že vekový rozdiel mi vyhovuje. Od mlada som bola veľmi zapálená za vec, ktorú som robila, na všetko som mala svoj názor a stála som si za ním. Vždy som povedala nahlas, čo si myslím, i keď to malo svoje následky, čo nebolo v tom období bežné. A táto vlastnosť zrejme Jurajovi na mne imponovala,“ smeje sa Deana. A ako spoločne producentka a režisér trávia voľné chvíle? „Juraj sa stará o záhradu a ja o kuchyňu. Rada čačkám interiér domu a veľmi si potrpím na stolovanie. Doma máme servisy v rôznych farbách a na rôzne príležitosti, čím svoju rodinu poriadne trýznim. Keď si manžel naleje ráno čaj do žltého hrnčeka a položí ho na stôl, kam patrí modrý hrnček, ja to neznesiem a musím ho preliať do správnej šálky v správnej farbe. (Smiech.) Všetko žlto- oranžové totiž patrí na terasu,“ odhaľuje svoju slabosť.

Je s ňou zaujímavý život!

Medzi najstabilnejšie herecké páry patrí bezpochyby aj Eva Matejková (68) a Marián Slovák (70), ktorí sú spolu obdivuhodných 46 rokov. A v čom je ich trik? „To, ako žijeme, považujem za normálne. Neviem, či máme šťastie, alebo je v tom dosť veľa zodpovednosti. Mal som šťastie na výber a prvý akord bol správny a trvá dodnes. Mám inteligentnú ženu, s ktorou je život zaujímavý a nikdy sa s ňou nenudím. Môžeme sa porozprávať o všetkom. Niekedy máme aj iskrivé výmeny názorov, ale to ma na tom práve baví,“ smeje sa Marián Slovák. Menšie šarvátky síce pripúšťa, no hádzanie taniermi by sme sa v ich domácnosti nedočkali. „To by bola škoda tanierov. Ale občas si riadne ničíme hlasivky. Menšie hádky však musia byť,“ priznáva. Hneď však potvrdí, že keby od neho žena odcestovala čo i len na dva dni, veľmi by mu chýbala. Na svoju spoločnosť sú zvyknutí a nič by na tom nemenili.