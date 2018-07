Manželka Dušana Cinkotu Zuzana opísala roky, keď bol jej muž za mrežami

Herec Dušan Cinkota (47) sa po šiestich rokoch môže slobodne nadýchnuť – 11. júla opustil brány väzenia. Celý čas na neho na slobode čakala manželka Zuzana (31) a už koncom septembra sa stanú rodičmi. Šťastnú novinu hercovi, ktorý chodieval domov na priepustky, manželka oznámila telefonicky do väzenia. Zatiaľ prezradili len to, že to bude syn, meno si nechávajú pre seba. Obaja pre Šarm prehovorili o chvíľach odlúčenia – ako šesť rokov prebiehalo za múrmi väzenia a ako to išlo na slobode.

Keď Dušan Cinkota skončil za mrežami, posledné čo trápilo jeho manželku boli predsudky. "Nech si myslí, kto chce, čo chce, dôležité je, čo cítim ja a za tým si idem. Mne mohol hovoriť hocikto, čo chcel, ja som si išla svoje. Ale celé to bolo hrozné. Zlé veci sa snažím vytesniť, najhoršie bolo to, že nemôžete byť s tým človekom. Môžete sa aj o zem hodiť, jednoducho nemôžete... Bezmocnosť je to najhoršie. Zvyknete si, že máte po boku svojho partnera, že to nejako funguje. Potom si v podstate zase zvyknete na to, že tam nie je, ale veľmi chýba," priznala Zuzana Cinkotová dva dni po prepustení manžela z väzenia.

Herec je za jej tvrdohlavosť vďačný,, pretože aj vďaka tejto povahovej črte vydržala na neho čakať šesť rokov! "Zuzka je veľmi tvrdohlavá a som vďačný celému vesmíru, že je taká. A čo bolo pre mňa najhoršie? Asi by som to prirovnal k tomu, keď sa radi bavíte, tancujete a predstavte si, že vám dajú na šesť rokov kazajku a zakážu vám to," vysvetlil herec v skratke.

