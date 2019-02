Manželka prezidentského kandidáta Helena Šefčovičová: Môj manžel ma vníma ako tigricu

Čím je vek, v ktorom momentálne ste, najlepší?

Mám 54 rokov a myslím si, že každý vek má svoje čaro. Momentálne cítim viac zrelosti a rozhodnosti vďaka životným skúsenostiam, ktoré by som rada využila – ak manžel dostane dôveru – aj v pozícii prvej dámy. Celkovo chcem však vyzdvihnúť, že postavenie žien z generácie na generáciu silnie, a podporujem opatrenia, ktoré ženám umožňujú lepšie skĺbiť pracovný a rodinný život.

Aké máte deti? Čo robia? Na čo ste v súvislosti s nimi najviac hrdá?

Máme s manželom tri deti. Helenka má 28 rokov a pracuje v IT sektore. Podobne ako zvyšok rodiny rada športuje a zdedila po nás aj otvorenosť pre nové veci – so svojím priateľom má vlastný Youtube program. Druhorodená Martinka má 26 rokov a takisto pracuje v IT sektore. Často nám hovoria, že výzorom je to moja verná kópia. Najmladší Maroš má 19 rokov, je vysokoškolským študentom, dobrým športovcom, ale zároveň má umelecké danosti a osobitne na fotografovanie.

Váš najväčší prejav rebelantstva v tínedžerskom veku?

Presadila som si u rodičov možnosť súťažne sa venovať spoločenským tancom a neskôr robiť sprievodkyňu. Na jednej strane pociťovali hrdosť, na strane druhej mi dávali najavo typické rodičovské obavy z neustáleho cestovania po vtedajšom Československu.

A v dospelom?

Ako mladá začínajúca učiteľka v Bratislave som svojich študentov brávala na novembrové demonštrácie, zatiaľ čo starší pedagógovia mali isté obavy. S mnohými týmito študentmi sme zostali v dlhodobejšom kontakte aj pár rokov potom.

Aká je vaša najsilnejšia stránka, prednosť?

Hodnotiť samu seba je ťažké, moje silné stránky by som nechala pomenovať iných. Manžel ma však vníma ako tigricu, pokiaľ ide o ochranu detí. Celkovo mám rada prácu s ľuďmi a rada im načúvam.

Čo by ste urobili ako prvé vo svojej novej funkcii?

Slovensko má silnú tradíciu prvých dám v paniach Kováčovej, Schusterovej a Gašparovičovej. Rozhodne by som na ňu chcela nadviazať. Aj v týchto dňoch navštevujem rôzne centrá sociálnych služieb a vidím nielen obetavý profesionálny personál, ale aj volanie po pomocnej ruke. Cítim silnú potrebu venovať sa najzraniteľnejším. Sami máme krstňa s Downovým syndrómom a poznáme peripetie rodiny so znevýhodneným dieťaťom. Ako prvé by som usporiadala okrúhle stoly, kde by som diskutovala s tými najpovolanejšími, aby som svoju pomoc nasmerovala tam, kde by bola najpotrebnejšia a najúčinnejšia.

V prípade, že vášho manžela zvolia do funkcie, na čo by ste sa najviac tešili?

Nepozerám sa na to cez svoje oči. Sústredím sa na stretnutia s ľuďmi a doslova nasávam každý podnet, pretože – ak dostaneme dôveru – chcem sa plne vložiť do povinností prvej dámy a byť čo najužitočnejšia.

Z čoho máte obavy?

Z vyhrotenej atmosféry na Slovensku. Jednou z manželových priorít je celospoločenský zmier a musím povedať, že ľudia po ňom naozaj volajú na každom jednom stretnutí, ktoré máme naprieč Slovenskom.

Hovorí sa, že žena je krkom – ktorú negatívnu vlastnosť by ste na partnerovi odstránili?

Sme s manželom od študentských čias a myslím, že sme naozaj silný zohratý tím. Určite je to aj vďaka tomu, že sa berieme takí, akí sme.

Ste trémistka?

Ani nie. Zrejme vďaka tomu, že som si zvykla na verejné vystupovanie – či už ako manželka diplomata, ktorá spolu s ním musela reprezentovať našu krajinu, alebo ako bývalá učiteľka či sprievodkyňa.

