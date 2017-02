Marián Gáborík je skutočný romantik! O ruku vždy žiada spôsobom ako vystrihnutým z románu

Šťastná blondínka sa zásnubami pochválila na svojom blogu „No a poviem vám jedno tajomstvo… V jednom momente si na tejto nádhernej pláži Majo zrazu kľakol a požiadal ma o ruku,“ opisuje chvíle prekvapenia, ktoré by chcela zažiť asi každá žena.

„Nechápala som, čo sa deje. Až potom mi to celé docvaklo. Rozplakala som sa ako malé dieťa a povedala som ÁNO! A bola som zasnúbená. Stále tomu nemôžem uveriť. Niežeby som bola nejaká precitlivená, ale predsa len skoro po šiestich rokoch posunúť vzťah je také... No pekné!“

Aj Soňu požiadal

Predtým, ako začal Marián Gáborik randiť s Ivanou Surovcovou, bola jeho dlhoročnou priateľkou Soňa Barcajová. Dnes je už spokojnou dvojnásobnou maminou.

Aj ju požiadal hokejista o ruku približne po rovnakom čase spoločného chodenia. Istý čas s ním žila v New Yorku, a tak voľba spôsobu, akou ju požiada o ruku, bola celkom jasná. „Bolo to po večernej romantickej jazde v koči po Central Parku. Podľa mňa to vôbec neplánoval. No bolo to romantické, vtipné, trošičku rozpačité. Potom sme sa na tom aj smiali. Ale bolo to úžasné, presne také, aký je Marián,“ opísala situáciu pred rokmi brunetka. Kto by na Mariána povedal, že má takúto romantickú dušu...

