Vydesený Marián Miezga: Stačil malý flirt a mohlo sa stať niečo strašné!

Úrazy na pľaci sa nedávno stali hercom z rodinného komediálneho seriálu Naši. Odnieslo si to oko seriálového otca Mariána Miezgu. „Nakrúcala sa scéna, v ktorej Majo poškuľoval po predavačke cukrovej vaty. Jeho seriáloví synovia bežali a podávali mu svoje vaty, no jeden z nich ho nechtiac pichol do oka. Nakrúcanie sa muselo zastaviť. Majovi sme ošetrili oko, dostal kvapky. Chvíľu si oddýchol a točili sme ďalej. Mohol byť z toho naozaj nepríjemný úraz,“ prezradil nám člen štábu. Ani minulý rok sa sa natáčanie upútavky na seriál nezaobišlo bez problémov.

Doráňaný Gregor

Na scénu v bazéne nezabudne hlavný detský hrdina Gregor Miler alias Tomáš Rodina. Udrel si nohu o kameru, ktorá bola pod vodou. „Museli sme prerušiť nakrúcanie. Gregorovi prišlo zle. Ošetrili ho, zalepili mu ranu, až potom sa to dotočilo,“ dozvedeli sme sa.

Okrem zranení boli umelci, ako aj celý štáb vystavovaní aj nekompromisnému počasiu. Hoci sa chladili v bezénoch, prezliekanie a líčeni museli absolvovať pod holým nebom pri veľkých horúčavách. „Hercov sme natierali päťdesiatkou faktorom, ale aj tak boli ku koncu dňa mierne spálení, rovnako aj komparz. Bolo fakt horúco, občas sa zatiahlo, ale ku koncu už začala búrka tak posledné obrazy dotáčali za dažďa," dozvedeli sme v zákulisí.