Marte Sládečkovej dvíha priateľ tlak. To, čo jej vyvádza v aute, by zniesol málokto!

Marta Sládečková je vynikajúcou divadelnou herečkou, ale miluje ju aj kamera. Do obývačiek Slovákov vstupuje už dlho ako starostova sestra v Hornej Dolnej a svojím nenapodobiteľným smiechom aj prístupom k životu opäť baví ako susedka Marta Sladká. Herečka nemusí vynaložiť príliš veľa energie na to, aby zahrala temperamentné postavy. Ona temperamentná jednoducho je, hoci ako poznamenáva, nie je perpetuum mobile a tiež potrebuje dobiť baterky. Cíti sa však skvelo, je šťastná a plná života. Nie div, keďže sa jej darí v práci a spokojná je aj v súkromnom živote, so svojím priateľom, na ktorého, mimochodom, prezradila menší nedostatok.

Ugrilovaní na streche

Koncom januára dostane Marta Sládečková symbolický darček k narodeninám – televízia spúšťa nový seriál Autoškola. Herečka priznáva, že počas svojej kariéry natočila už všetko možné, ale to, čo sa dialo teraz, ešte nezažila. „Mám toho za sebou pracovne naozaj dosť, ale ešte som nevidela toľko kaskadérov, také akčné natáčanie, do ktorého patrí aj jazda na rogale, či divoké jazdy autom,“ prezradila o pocitoch z nakrúcania seriálu.

„S čím som mala problém, bolo, že sme točili počas šialených horúčav. Predstavte si, že je vonku štyridsať stupňov a vy opekáte špekáčiky na rozpálenej streche... Ale v zásade sa teším, že to bolo naozaj akčné, pretože ja som vlastne také chlapčisko. Neskutočne ma to bavilo. Veľa sa tam jazdilo a ja rada sedím za volantom,“ zaspomínala si.

Marta Sládečková šoféruje od tínedžerských čias, vraj mala skvelého učiteľa. „Jazdím od sedemnástich rokov, pretože môj ocko bol plukovník a šéf technického oddelenia, takže ja som zvyknutá na buzerák, vyrastala som na tom. Naučila som sa šoférovať u otca, a to bol teda výcvik! Napokon som na osemnáste narodeniny predsa len dostala papiere. Už odvtedy mám šoférovanie veľmi rada a mám pocit, že sa autám už aj trochu rozumiem,“ hovorí.

Hádky v aute

Aj keď má herečka rada adrenalín a akčnosť, v súkromí nejazdí autom rýchlo. No nebolo to vždy tak. „Kedysi, keď som bola mladšia, sa mi páčili skôr malé a rýchlo jazdiace autá. Čím som staršia, tým mám tendenciu meniť ich za väčšie a hlavne vyššie, aby som všetkých videla,“ smeje sa. „Jazdím pomaly, pretože ma baví sledovať aj okolie. Veď pri rýchlych jazdách si ledva všimnete srnku,“ vysvetľuje. Na cestách však nie je rozhodne najpomalším šoférom.

„Môj priateľ jazdí tak pomaly, že to nie je ani možné. Ja sa s nikým na cestách nehádam, ale paradoxne so svojím osobným šoférom, teda priateľom, áno. Povadili sme sa v aute x-krát. Napríklad – viezol ma do divadla a my sme nestihli dôjsť od jednej po druhú zelenú. Utiekla nám „vlna“. Našli sme sa aj v tom, že jazdíme pomaly, ale toto bol skutočne extrém. Naozaj som sa ponáhľala do práce, tak som ho prosíkala: Bože, poď aspoň štyridsiatkou, nech chytíme tú zelenú vlnu! Ale tak všetko je na niečo dobré... a možno aj vďaka tomu sa ani jemu, ani mne, chvalabohu, nikdy nič na ceste nestalo,“ tvrdí.

Modlitba za motorkárov

Ako každý šofér, aj ona je veľmi šťastná, že nikdy nemala nehodu a nebola ani jej svedkom. „No ja neviem, čo by som robila, ak by som pribehla k zraneným ako prvá! Jasné, že by som musela podať prvú pomoc, ale popravde, neviem, či by som toho bola schopná. Vždy sa modlím, keď okolo mňa ide rýchly motokár, len aby došiel do cieľa zdravý, kým tam ja prídem, lebo asi by som to nezvládla,“ priznáva.

Nevie plakať

Vraj už v detstve rodičia vedeli, že majú doma chlapca v ženskom tele. „Ocko dôstojník mal doma zbraň. Dodnes ma láka naučiť sa strieľať. A vždy som sa cítila lepšie v spoločnosti chlapcov. Hrávala som s nimi na dvore hokej, so sestrou Ľubkou sme robili aj skauting,“ spomína. Ani dnes herečka nevníma veci ako väčšina ženských citliviek a nezvykne ani plakať. „Depresiu nepoznám, slzy síce mám, ale iba vtedy, keď mi slzia oči. Keby sme sa dokázali na niektoré vážnejšie veci pozerať s nadhľadom a pochopiť, že život je, žiaľ, aj taký, žilo by sa nám ľahšie,“ hovorí žena, ktorá sa mnohokrát v živote aj od fanúšikov dočkala otázky, prečo je taká skvelá žena stále sama.

Na otázku, či ju žiadny chlap nechcel vlastniť navždy, v jednom z online rozhovorov pred rokmi odpovedala: „Chcel, ale ja som nechcela. A keď som zasa chcela ja, nechcel on. No čo už.“ Otázke o tom, prečo sa nikdy nevydala, sa diplomaticky vyhla aj vetou: „Vždy ma niečo osvietilo, už by som bola asi trikrát rozvedená.“ Mohlo by sa zdať, že herečkin zmysel pre adrenalín a dobrodružstvo kontrastuje s jej opatrnosťou pred vyslovením „áno“ pred oltárom. Veď každý vzťah je svojrázna lotéria, napriek tomu ľudia skúšajú naplniť rozprávkové „a žili šťastne, až kým nepomreli...“ Ako to vníma ona? „Na to, ako byť šťastný vo vzťahu, neexistuje pilulka ani recept. Aby to fungovalo, musíme začať každý od seba... “ uzavrela.