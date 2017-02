Martin Šmahel je dcérin osobný kaderník. Čo je jeho špecialita?

Internet je plný vtipných videí, ako to dopadne, keď ostane otecko s dcérou sám doma. Mužská kreativita je v tomto smere bez hraníc. Jeden otecko zverejnil video, ako dostal dcérine vlasy do gumičky pomocou vysávača, druhy vďaka otáčavej stoličke…

Škandál v šou O desať rokov mladší: Namiesto vlasov lacný príčesok!

V podobnej situácii je už zopár mesiacov aj bývalý muž roka Martin Šmahel. Takisto sa musel učiť z Youtubu, ako vyparádiť dcéru. Po tom, ako sa odsťahoval od manželky Mirky, musí totiž zvládnuť učesať takmer trojročnú Miu sám.

Maštalír takmer ostal s holým zadkom. Čo sa stalo?

„Dokonca už zvládnem aj priberaný vrkoč. Doteraz som vedel iba obyčajný, ale keď som chcel, aby mala všetky vlásky v jednom chvoste, musel som sa to naučiť,“ smeje sa osobný tréner celebrít. Jeho dcérka si totiž potrpí na pekný účes. Vydrží sedieť skoro bez pohnutia a finálnu verziu jej tatino vždy odfotí do telefónu, aby sa mohla poobzerať z každej strany.

Otec Adely Banášovej je v šoku: Čo hovorí na zásnuby dcéry v priamom prenose?

Niekedy treba klamať

Zatiaľ to u Šmahelovcov funguje tak, že sa o dcéru nehandrkujú a otec si ju môže brať, kedy chce. Zhodnú sa aj vo výchove a Martin dúfa, že to tak aj zostane. Podľa jeho slov doteraz nemuseli robiť žiadne kompromisy ani si vzájomne ustupovať. Bolelo ho však to, keď musel dcére vysvetľovať, prečo už nespáva doma.

„Asi najlepšie je vyhovoriť sa na prácu a pomaly, postupne zvykať dieťa na to, že druhý rodič býva inde a chodí ho navštevovať najčastejšie, ako sa dá,“ opisuje neľahké chvíle.

Opäť u rodičov

Mrzí ho, že zatiaľ nie je s Miou každý deň. Našťastie, nie pre prieky od Mirky, ale pre prácu. „O dcéru nemusím bojovať. Stále verím, že to ostane v takej rovine, v akej je to teraz, že sa nič nezmení a budem môcť tráviť s ňou ešte viac času, keď budem mať ideálne podmienky aj ja,“ narážal na vlastné bývanie. Po odchode od ženy sa totiž presťahoval k rodičom.