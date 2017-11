Medzi najvplyvnejšími ženami sveta. Jarmila Lajčáková - Hargašová nám odhalila svoj netradičný život

Mnoho ľudí netuší, čo je úlohou manželky vysokopostaveného politika.

Moja úloha je sprevádzať manžela, mám však aj svoj program, pozývajú ma na množstvo podujatí.

Nebojíte sa ísť na nejakú konferenciu sama?

Celý život mám pred všetkým novým obrovský rešpekt. No beriem to ako výzvu, každá nová skúsenosť ma posúva. Ide o spoznávanie nových ľudí a to je nesmierne zaujímavé.

Ako ste vedeli, čo máte robiť? Napríklad na prvej oficiálnej akcii?

Základné informácie sme dostali od pracovníkov protokolu. Všetci sa zhodujú v tom, že manželova funkcia sa za posledné roky absolútne zmenila. Čiže s mnohými vecami sa aj on oboznamoval za pochodu. Na druhej strane, v zahraničnej politike sa pohybuje desaťročia, takže mi je vždy nápomocný. Jeho funkcia však rozhodne nie je len reprezentatívna, denne má desiatky stretnutí, množstvo verejných vystúpení. Mám pocit, že je šťastný, ale prichádza úplne vyšťavený. Za prvé týždne schudol päť kíl, pretože nemal časť jesť.

Zájdete pred dôležitými akciami k vizážistke? Máte k dispozícii poradkyne v rámci protokolu v obliekaní?

K vizážistke nechodím, líčim sa sama, aj v tomto smere je televízna skúsenosť dobrá. Keď stihnem, zbehnem do takzvaného dry baru. To sú kaderníctva, kde len fúkajú vlasy, prípadne ich jednoducho vypnú. Tu žiadne poradkyne nemám, ešte na Slovensku som si však našla dve úžasné štylistky, ktoré mi výdatne pomohli pri zháňaní oblečenia. Pomáhajú im aj na diaľku. Súčasťou preberania funkcie boli napríklad bohoslužby, kladenie vencov či manželovo vystúpenie na rockovom koncerte. Treba sa vždy prispôsobiť.

Jarmila Lajčáková - Hargašová prezradila o čom sa baví s manželkami ostatných politikov, aj to, ako vyzerala jej prvá oficiálna prezentácia na otvorení Valného Zhromaždenia OSN. Okrem iného priznala, že mala obrovský strach.